Ucrania no cederá territorio en conversaciones de alto al fuego, dice Zelensky

Helsinki 19 mar (Xinhua) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo hoy miércoles que, aunque Kiev busca un alto al fuego, no aceptará ninguna concesión territorial a Rusia.

Zelensky y la primera dama, Olena Zelenska, llegaron a Finlandia la tarde del martes para una visita oficial de un día, durante la cual el presidente se reunió con su homólogo finlandés, Alexander Stubb.

En una conferencia de prensa conjunta luego de su reunión del miércoles, Zelensky subrayó que la soberanía y la integridad territorial de Ucrania siguen siendo innegociables cuando se le preguntó por las «líneas rojas» en las posibles conversaciones de armisticio.

Subrayó que eventualmente se implementará un alto al fuego, pero que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia.

Zelensky se negó a comentar los detalles de la llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Dijo que esperaría a hablar directamente con Trump antes de hacer una declaración.

En una llamada telefónica el martes, Putin y Trump discutieron el actual conflicto en Ucrania y las formas de normalizar los lazos bilaterales.

Aunque no descartó futuras negociaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa, Zelensky insistió en que las conversaciones sólo podrían continuar si Rusia pone fin a sus ataques. También reiteró la disposición de Ucrania a enviar una delegación a Estados Unidos para tener conversaciones sobre el alto al fuego.

Stubb reiteró el apoyo continuo de Finlandia a Ucrania, y subrayó que «Ucrania debe salir de la guerra como un país independiente».

Subrayó que, además de los equipos ucraniano, ruso y estadounidense, también debería haber un equipo europeo en las conversaciones.