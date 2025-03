Le está llegando su hora, Trump

Durante 4 años, a partir del 2021, luego de fracasar el intento de Trump de continuar ejerciendo la Presidencia, todo parece indicar que se dedicó a fraguar las represalias que dispondría en vista de que le impidieron imponerse por la fuerza; es probable que desde antes de asumir el cargo, hace un par de meses, ya tenía planificadas las sanciones, proyectados los atropellos y arbitrariedades, incluso es casi seguro que ya tenía redactados la mayoría de los decretos que ha dictado.

Es muy posible que haya subestimado la reacción al desorbitado incremento de aranceles, creyó que Dinamarca accedería a venderle Groenlandia a un precio muy reducido; pensó que Panamá aceptaría cederle la administración del canal, con un trato preferencial y libre de tarifas a todas sus embarcaciones, supuso que Canadá estaría dispuesta a ser anexada como estado número 51, confió en que su amigo Putin le aceptaría sumisamente las condiciones para un tratado de paz en Ucrania.

Tales son su mesianismo, sus ínfulas de superioridad y omnipotencia y su mentalidad despótica, que se creyó calificado para disponer de inmediato a como se le antojara, y que nadie osaría oponérsele pero, tal y como era predecible, contrariamente a lo que pretende, la “venada le está saliendo careta”; inversamente a lo que esperaba, lo que está logrando es que no solo en los países que está acosando, sino en muchas latitudes, la mala voluntad y la animadversión al imperialismo yanqui continúen acrecentándose a mayor velocidad.

Trump está obnubilado por intentar revertir la indudable crisis económica de los EE. UU., muchas de sus atropelladas decisiones, de índole emergente, están inspiradas en tratar de revertir el descenso al despeñadero, pero son tanto extemporáneas como desacertadas, como lo evidencian las afectaciones en el mercado de valores, el encarecimiento en el costo de la vida y el desacuerdo de muchos de sus coterráneos, lo cual es probable que vaya en ascenso; posiblemente será aún más palpable cuando se realicen encuestas a la población; no sería de extrañar que, en vez de que le erijan estatuas, la gran mayoría de sus compatriotas decidan repudiarlo, e impedirle que continúe ejerciendo como presidente.

México se opone decididamente a que intervenga en su territorio para enfrentar a los cárteles de narcotráfico, Claudia Sheinbaum se le plantó; J. R. Mulino, presidente de Panamá también se le enfrentó, desmintiendo los infundios en que incurrió Trump y descartando que su país aceptará que el canal sea “recuperado” por EE. UU.; Mark Carney, nuevo primer ministro canadiense, implícitamente le exigió que cese sus improperios contra Canadá, si es que quiere que él acceda a que se reúnan; Trump tuvo que posponer el incremento a los aranceles contra Canadá, ante la declaración de que este país desconectaría el suministro eléctrico a varios estados gringos limítrofes, igual tuvo que hacerlo con México en vista que Sheinbaum advirtió que deportaría a suficientes estadounidenses radicados en su país.

Punto y aparte es lo de la teleconferencia de Trump con Putin, en procura de que el líder ruso aceptara la tregua por un mes de la confrontación en Ucrania; Putin se retrasó para atender la llamada, manifestando que para él tenía prioridad una reunión con ciudadanos de su país que estaba atendiendo; de todas las propuestas de Trump solo aceptó la de que, durante ese período, se abstuvieran las partes de arremeter contra la infraestructura energética, lo cual a quien más favorece es a Rusia, es decir, el desalojo de Kursk y el avance del ejército ruso dentro de Ucrania seguirá adelante, y posiblemente Putin decidirá incentivarlo para que una vez que transcurra ese alto al fuego parcial, ya Ucrania se encuentre mucho más abatida. A pesar del evidente fracaso de Trump para intimidar a Putin, no le quedó más que manifestar, ficticia e hipócritamente, que ese diálogo resultó fructífero.

Otro gran dilema se le avecina a Trump: procedió a ordenar la desclasificación de los documentos que aún permanecían secretos, relacionados con la investigación sobre el asesinato de J. F. Kennedy, en 1963; recién se nos ha informado que quien lo ordenó y orquestó fue el Mossad, (=Mosad), la agencia de inteligencia y contraespionaje de Israel.

Tiempo atrás surgieron teorías de conspiración que principalmente involucraban en dicho magnicidio al FBI, a la CIA, a la KGB, a la mafia, al gobierno cubano, etc.; pero también hubo quienes, entre otros el vicepresidente Lyndon B. Johnson, que sustentaron la teoría de una conspiración israelí, en vista de que ese gobierno no estaba contento con las presiones que estaba ejerciendo Kennedy en contra de su programa nuclear secreto; además, los israelíes estaban molestos por las simpatías de Kennedy hacia los árabes, y la utilización de hombres que antes habían sido empleados de los nazis en sus programas espaciales, tales como Wernher von Braun; había trascendido que la Comisión Warren concluyó que no había evidencias “persuasivas” que indicaran que Lee Harvey Oswald estuviese implicado.

Aunque Netanyahu asumió el cargo de primer ministro tiempo después de ese relevante homicidio, ha intervenido en defensa del Mossad para que no se investigue por qué tan eficiente agencia no previó la masacre provocada por el ejército de liberación Hamas; es probable que pronto tengamos información acerca de cómo reaccionará Trump en vista de que, según parece, fue el gobierno israelí el que perpetró el asesinato de su compatriota que lo antecedió como presidente; deberá decidir si continuará dándole un respaldo incondicional al movimiento sionista, que se ha desenmascarado como genocida y propiciador del holocausto al pueblo palestino.

(*) Ing. Nelson Arrieta Piedra