Presidenta mexicana posterga proyectos de reformas sobre desapariciones de personas

Ciudad de México, 20 mar (Sputnik).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que pospuso para la próxima semana la presentación de sus iniciativas de reformas legislativas de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas

«Había dicho que hoy (por este jueves) íbamos a presentar la modificación a las leyes de desaparición. No terminaron la Consejería Jurídica y todas las áreas (del proyecto), porque es un tema que requiere todavía mayor análisis», dijo la jefa del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

Las reformas fueron anunciadas por la mandataria el lunes pasado, tras el hallazgo realizado por madres y familiares de desaparecidos en un campo de entrenamiento de criminales en un rancho del municipio Teuchitlán, estado de Jalisco (centro), donde permanecieron secuestradas y presuntamente fueron asesinadas decenas de personas.

«Creo que lo vamos a presentar el lunes, pero el compromiso es que vienen todas estas modificaciones, que tienen el objetivo, por un lado, de fortalecer la búsqueda, y por otro lado, fortalecer sanciones, y generar todas las condiciones para que haya bases de datos únicas en el país», agregó la mandataria.

Una de las reformas anunciadas busca consolidar el Certificado Único de Registro de Población como fuente única de identidad que facilite la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas.

El proyecto de reformas profundizará los detalles administrativos, como por ejemplo las responsabilidades de las autoridades cuando una persona es reportada como desaparecida.

Deficiencias del sistema de búsqueda

La presidenta citó, por ejemplo, que en este país norteamericano no existe una base de datos nacional única, ni de alertas para buscar a nivel federal reportes de las fiscalías de los 32 estados.

«Cuando lamentablemente fallece una persona que no es identificada, es decir que la fiscalía o los servicios forenses no pueden identificar, por alguna razón, no lo informan», reveló la gobernante.

Las 32 fiscalías locales no tienen la obligación de alertar sobre una desaparición a todo el país, en aeropuertos, centrales de autobuses y otros lugares.

«No existe esa obligación hoy en la ley. Está mencionado, pero minimizado, y cuestiones de este tipo son las que queremos que queden claramente (establecidas)», para determinar a qué autoridad le corresponde la búsqueda y el seguimiento a nivel federal, estatal o municipal, explicó.

Otra reforma establecerá quién administra las bases de datos de personas desaparecidas, y cómo se vinculan con las áreas de inteligencia e investigación en el Gobierno federal y los estados del país.

El 17 de marzo pasado, la jefa del Ejecutivo firmó un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda.

Un proyecto previsto contempla crear una plataforma nacional de identificación humana «que comunique y actualice la totalidad de los registros forenses de cualquier autoridad del país».

Otra reforma está destinada a fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que utilizará todas las técnicas disponibles, incluida la identificación genética de ADN.

La iniciativa añadirá nuevos protocolos legales que permitan generar una «alerta de búsqueda inmediata de todas las corporaciones», para comenzar la investigación sin esperar 72 horas, como aún ocurre en algunos estados del país.

Las acciones y reformas legales sobre desaparecidos propuestas por el Gobierno «ya están contempladas en las leyes, y en algunos casos son regresivas», dijo el martes a la Agencia Sputnik el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez.

Un ejemplo de regresión es la intención anunciada de homologar el delito común de secuestro con la desaparición cometida por agentes del Estado o particulares, delito de lesa humanidad que nunca prescribe, sostiene el experto.

La deficiente investigación en el rancho de Jalisco donde «madres buscadoras» encontraron restos humanos calcinados este mes en un rancho allanado en septiembre pasado, muestra que «las fiscalías están rebasadas por la crisis de desaparición de personas», dijo por su parte el miércoles el jesuita Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro».

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en todo el país latinoamericano hay 124.916 personas en esa condición, desde la década de 1960 a la fecha.

Sin embargo, el 88 por ciento del total de estos reportes de desaparición se han realizado desde 2006 hasta la actualidad.

El año pasado 2024 cerró como un máximo histórico, al registrar 13.627 desapariciones, es decir, un incremento del 32 por ciento anual, según cifras oficiales de ese registro que reúne los reportes de todas las fiscalías. (Sputnik)