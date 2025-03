Turquía condena la destrucción de hospital oncológico en Gaza por parte de Israel

Ankara, 21 mar (Sputnik).- El Ministerio de Exteriores turco condena enérgicamente la destrucción por parte Israel del Hospital de la Amistad Turco-Palestina en la Franja de Gaza, que las autoridades locales utilizaron como hospital oncológico.

«La destrucción deliberada del hospital que presta servicios médicos a los civiles de Gaza forma parte de la política de Israel de hacer inhabitable Gaza y obligar a los palestinos a que se muden. Llamamos a la comunidad internacional a que adopte medidas concretas y preventivas contra los ataques ilegítimos y el terror de estado sistemático de Israel», señaló la Cancillería turca.

🚨 Israel bombs Turkish-Palestinian Friendship Hospital in Gaza

➡️ The Israeli army has blown up the hospital, built by Türkiye to provide critical medical care in the besieged enclave pic.twitter.com/2li5xh3uFh

— Anadolu English (@anadoluagency) March 21, 2025