«¡Viva la poesía!», libro del Papa Francisco

La poesía, luz en medio de la oscuridad

En un discurso que combina sabiduría y calidez, el cardenal Víctor Manuel Fernández habló del lugar de la palabra poética en la vida del Pontífice y en la suya propia: «Sé que en algunos momentos difíciles de la vida de Bergoglio, la poesía ha sido un oasis, una luz que brilla entre las tinieblas. Lo mismo me ha sucedido a mí». Pero también aclaró que no se trata de una turris eburnea: «Apoyarse en la poesía no significa huir, ni entrar en un mundo paralelo; significa, en cambio, redescubrir este mismo mundo de un modo más profundo, redescubrirlo bajo otros reflejos».