EEUU reitera apoyo a Israel tras reanudar los ataques en la Franja de Gaza

Washington 24 Mar. (EUROPA PRESS) – El secretario del Departamento de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reiterado este domingo el apoyo de la Administración de Donald Trump a Israel en una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que la semana pasada rompiera el alto el fuego en la Franja de Gaza al reanudar los ataques en el enclave palestino, lo que ha dejado cientos de muertos desde entonces.

La portavoz de Rubio, Tammy Bruce, ha explicado que el secretario ha hablado con Netanyahu «para enfatizar el apoyo estadounidense a Israel», mientras que han abordado «las operaciones militares» que el Ejército israelí está llevando a cabo en Gaza, «y los esfuerzos para ayudar a liberar a los rehenes y traerlos de nuevo a casa».

El jefe de la diplomacia estadounidense «también ha transmitido la determinación de la Administración de restablecer la libertad de navegación en el mar Rojo mediante operaciones militares contra» los rebeldes yemeníes hutíes, debido a su ofensiva contra la insurgencia contra varias gobernaciones en Yemen.

Images from the Israeli attack on Nasser Hospital in Khan Younis tonight. pic.twitter.com/Ij2eXF7irW

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) March 23, 2025