Columna Poliédrica

En los años veinte del siglo pasado, Piero Calamandrei, escribió el texto “Demasiados Abogados». Ahí el profesor italiano no solo hablaba de los diferentes vicios que presentaba la formación de los abogados en Italia, los cuales eran extensibles a otros países; también planteaba que la formación de los abogados tenían fama de ser fáciles y que no había que esforzarse mucho para poder obtener la licencia para ejercer de abogado.

El abogado que haya leído el libro de Calamandrei, convendrá que en muchas de las cosas que escribe no le falta razón. Hay estudiantes de Derecho, según he conversado con docentes que imparten esa carrera, que se manejan por la ley del mínimo esfuerzo; no obstante, al parecer, esa actitud se ha incrementado en los últimos años, al punto, que ya ni siquiera quieren leer.

Un abogado que no lee difícilmente sea un buen abogado. Es claro que la principal herramienta que utiliza en su profesión es el lenguaje, el cual se materializa en las leyes, las sentencias y los alegatos que se plantean en los procesos judiciales; leer le va permitir escribir y hablar de una mejor manera, es imposible pensar en un estudiante de Derecho o en un abogado que se niegue a leer, independientemente que ahora los procesos sean más orales que escritos.

La confirmación o refutación de esta percepción en relación con los abogados es algo que cada persona debe asumir. El problema es cuando el entorno y los encargados de impulsar la refutación, lo que hacen es promover la confirmación de esta percepción que data de tantos años; dicho de modo directo, hay instancias, como el Colegio de Abogados de Costa Rica, que deben procurar que los abogados cumplan con un mínimo de conocimiento y competencia para ejercer la profesión de abogado, sin embargo, pareciera que en la actualidad este mandato ha venido a menos.

Para cualquier ciudadano con un mínimo de conciencia, la reciente incorporación masiva de personas para ejercer como abogados resulta irresponsable. Se trata de una decisión que, según muchos colegiados, tienen un objetivo político electoral que pretende beneficiar a un aspirante específico que forma parte de la actual Junta Directiva de ese colegio profesional; no debe estar largo de la realidad, porque es evidente que una medida como la de reducir la nota de aprobación del examen de incorporación, no tiene el objetivo de evidenciar el conocimiento e idoneidad de las personas que se incorporan para ejercer la profesión de abogado.

Demasiados abogados, pero ahora son más de la cuenta. Sobra decir que el problema viene de largo, desde que las universidades privadas y el Estado costarricense decidieron hacer de la educación superior un negocio; no obstante, ahora, el Colegio de Abogados de Costa Rica se convirtió en una instancia que, prácticamente, está renunciando a su principal responsabilidad para con la sociedad costarricense. Que siga el vacilón.

No hay que ser abogado para saber que mucho de la mora judicial es culpa de personas que no saben de Derecho. Cuando se habla con jueces con una buena formación jurídica, se puede constatar que los procesos judiciales se extienden de manera innecesaria por acciones de abogados que desconocen el proceso judicial o porque quieren dilatar los procesos a costa de los pobres clientes; en otras palabras, las personas depositan su confianza en este tipo de gente que ejercen la abogacía porque fueron incorporados, sí o sí, por el Colegio de Abogados.

Ojalá los personeros de ese colegio profesional no salgan diciendo que lo hecho en las últimas semanas se trata de un acto de justicia. Si así lo hicieran, quedarán en evidencia de que no entienden absolutamente nada de este valor jurídico fundamental del Derecho. Parafraseando el dicho popular y a Calamandrei: Demasiados abogados…éramos muchos y parió la abuela.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot