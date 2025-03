ONU alerta sobre alta letalidad de la tuberculosis

Naciones Unidas, 24 mar (Prensa Latina) Más de tres mil 400 personas mueren cada día a causa de la tuberculosis, convirtiéndola en una de las enfermedades más letales del mundo, alertó hoy Naciones Unidas.

En el contexto del Día Mundial de la Tuberculosis, el organismo multilateral expuso que, probablemente, la tuberculosis vuelve a ser la principal causa de muerte en el mundo provocada por un patógeno infeccioso, tras tres años en los que lo fue la COVID-19.

Agregó que, además, es la enfermedad más mortífera para las personas con infección por el VIH y una causa importante de fallecimientos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos.

Acabar con la epidemia de tuberculosis para 2030 es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionadas con la salud, señaló la ONU este día mundial para reflexionar y redoblar esfuerzos contra la enfermedad.

Asimismo, bajo el lema «¡Sí! ¡Podemos poner fin a la TB!», la Organización Panamericana de la Salud llama a los países de la región a intensificar las acciones políticas, sociales y sanitarias para poner fin a la tuberculosis como problema de salud pública.

La tuberculosis (TB), aunque prevenible y curable, sigue afectando a millones de personas y solo en las Américas, más de 250 mil enfermaron en 2022 y cerca de 30 mil murieron por esta causa.

La ONU señala que la TB es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que suele afectar a los pulmones y se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe.

A pesar de la gravedad que encierra, la tuberculosis se puede prevenir y curar. Según las estimaciones, alrededor de una cuarta parte de la población mundial se ha infectado por el bacilo tuberculoso y entre el cinco y el 10 por ciento de estas personas acaba presentando síntomas y enfermando.

Las personas infectadas que no han enfermado no transmiten la enfermedad. La tuberculosis suele tratarse con antibióticos y puede ser mortal si no se trata.

En algunos países se administra a los bebés y los niños pequeños la vacuna antituberculosa BCG (bacilo de Calmette-Guérin), que previene la muerte por tuberculosis y protege a los niños de las formas graves de esta enfermedad.