Vicepresidente de Brasil defiende multilateralismo y libre comercio ante aranceles de EEUU

Sao Paulo, 24 mar (Xinhua) — El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, defendió este lunes el concepto de multilateralismo para la política y la economía, al fustigar el proteccionismo ejercido por el Gobierno de Estados Unidos.

«Nuestra disposición es defender el multilateralismo, defender el libre comercio», dijo Alckmin durante un discurso realizado en un seminario de negocios en la ciudad de Sao Paulo.

El vicepresidente, quien también es ministro de Desarrollo, Industria, Comercio Exterior y Servicios, lamentó la decisión estadounidense de aumentar las tarifas arancelarias para el acero y el aluminio, siendo Brasil uno de los principales vendedores de esos productos a Estados Unidos.

«Brasil no es un problema para Estados Unidos, que tiene un superávit de 25.000 millones de dólares con nuestro país. Nuestro arancel promedio sobre los productos estadounidenses es del 2,7 por ciento», explicó.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil desde 2009, cuando el primer lugar lo ha ocupado China.

Alckmin citó el caso de la elevación del 25 por ciento en el arancel contra las importaciones de acero determinadas por el presidente Donald Trump y completó que esa medida sería contraproducente para la industria estadounidense, debido a que Brasil es el tercer mayor comprador de carbón siderúrgico de Estados Unidos

«Estados Unidos es importante para Brasil desde el punto de vista comercial. Es el país al que vendemos más productos de valor agregado, como aviones y automóviles», dijo.

Alckmin enfatizó que la orientación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva es seguir las negociaciones políticas y comerciales con Estados Unidos.

En ese sentido, dijo que una de las opciones de las negociaciones es establecer cuotas de exportación que no afecten el libre comercio.

«Brasil tiene la tradición de no tener litigios» en cuestiones comerciales, dijo Alckmin, quien informó que el Gobierno debe esperar al 2 de abril, fecha marcada por la administración Trump para hacer nuevos anuncios sobre asuntos comerciales.