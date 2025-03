La religión y un nuevo ‘statu quo’: la «agenda moral» que conecta al movimiento conservador

Madrid, 26 Mar (Sputnik).- Septiembre de 2024, el presidente argentino Javier Milei ofrece su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego de criticar el sistema internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, el liberal libertario lanza una advertencia: «Estamos ante un fin de ciclo».

Sus palabras fueron celebradas por figuras como Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista español VOX, o el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cabeza del ultraconservador Renovación Popular. Los tres, así como muchos otros, tienen vínculos insoslayables.

Para nadie es un secreto la alianza que han formado, condensada en el Foro de Madrid, pero la cooperación va más allá, trasciende de cumbres y reuniones bilaterales. En una serie recientemente publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), se trazan los elementos de una «conexión indeleble».

En tres documentos el principal laboratorio de ideas del Perú exhibe cómo el movimiento conservador en América Latina ha obtenido mayor capacidad de influencia política en el Estado, en medio de una incesante actividad de contrarreformas.

La «agenda moral»

Para articular y cohesionar el ecosistema de actores que se alinean en el movimiento conservador la herramienta política clave es la «agenda moral», fundamentada en valores y principios de la moralidad cristiana, resumió en los textos Rodrigo Gil Piedra, investigador principal del IEP.

«La agenda moral obviamente tiene un desarrollo y se va desplegando al mismo tiempo con sus matices nacionales en diferentes países latinoamericanos por estos movimientos conservadores. Pero en esa línea de la agenda van encontrando también que es muy útil denunciar, criticar, señalar con el dedo a quienes serían los responsables de introducir la agenda progresista, la agenda de derechos sociales, que son o que sería el ‘establishment'», dice Gil.

Consultado por RT, aclara que se trata de un «proceso gradual» que va desde España, de la mano de VOX, hasta la Patagonia argentina. De hecho, en la tercera entrega de la serie entrecruza algunas naciones más, como EE.UU., México, Brasil o Chile.

Gil sostiene que algunas veces hay más espontaneidad que dirección. «Se van agregando conocimientos conforme van desarrollando habilidades. Algunas cosas pegan, algunas cosas son eficientes, algunas cosas tienen capacidad de transnacionalizarse, por así decir», opina.

«Entonces temas o frases como ‘con mis hijos no te metas’, la vemos en Perú, pero la vemos en Argentina, la vemos en Brasil con los mismos colores, con los mismos eslóganes. Entonces esas redes van encontrando recursos, van encontrando discursos, argumentos, colores, que los vuelven más eficientes en su labor de avanzar esta agenda moral o la agenda moral que tienen ellos, digamos, como misión», añade.

La alusión no es casual, así como el experto, millones de personas en Perú recuerdan muy bien lo que fue ‘Con mis hijos no te metas’, un colectivo que trastocó los cimientos del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, un expresidente derechista que trató de implementar un currículo escolar con enfoque de género.

El vehículo religioso

En 2017, el hombre más influyente de la Iglesia católica en Perú, Juan Luis Cipriani —ahora sancionado por el Vaticano bajo acusaciones de pederastia—, defendió una marcha convocada por la agrupación. «No busca molestar sino dar respuestas a las enseñanzas de sexualidad», declaró.

«El rol de la Iglesia católica en la política, el crecimiento y cada vez mayor notoriedad de las iglesias evangélicas y sus pastores en la política, defendiendo la agenda moral, es cada vez más obvio», manifiesta Gil. «Hay una idea de que esa desnaturalización tiene que ver con que ciertas ideas y valoraciones progresistas, anticristianas, están entrando con fuerza y por lo tanto es un deber casi religioso y sagrado salir a defender las presuntas bases«, agrega.

La función de la Iglesia católica y últimamente de las congregaciones evangélicas es fundamental para entender a la América Latina de hoy e inclusive a Hispanoamérica. «Me parece que España es un punto neurálgico para el mundo conservador«, valora.

Esta misma semana Abascal deploró la propuesta del Banco Central Europeo (BCE) de aplicar un euro digital, con una referencia demoníaca. «El lenguaje utilizado, esa diferencia entre la privacidad y el anonimato, es tan confuso, a mí me parece el lenguaje del demonio«, criticó en el canal Bipartidismo Stream.

La «promesa de estabilidad»

Así como el excandidato presidencial español denuesta al BCE y al resto de instituciones del viejo continente, lo hacen líderes de la región como Jair Bolsonaro o José Antonio Kast, quienes suelen imponer el discurso en la opinión pública, en contraposición a la «derechita cobarde».

«Las derechas liberales en América Latina son cada vez menos significativas o relevantes. Y más bien lo que yo veo es algo así como un crecimiento acelerado de posiciones de derecha conservadora y derecha radical que buscan defender o buscan conseguir un ‘statu quo’, digamos, económico, social, cultural, que asegure cierto nivel de estabilidad y de predictibilidad bloqueando cualquier entrada de temas que pudiesen hacer tambalear estas bases», afirma Gil.

La evidencia es incuestionable, salvo en contados casos, en la región la derecha tradicional cada vez tiene menos espacio de poder. En 2025 dos países tienen elecciones presidenciales. El próximo mes en Ecuador, la carta es el actual mandatario Daniel Noboa, un joven que tiene partido propio y abogó desde el principio por la «mano dura», mientras que en noviembre será el turno de Chile, donde Evelyn Matthei podría romper la tendencia, pero se enfrentará al crecimiento de Johannes Kaiser, un libertario que inclusive está a la derecha de Kast.

En el caso de Chile, donde existía una cohabitación apaciguada entre derecha e izquierda tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, Matthei lleva meses a la cabeza de las encuestas, empero el viernes pasado un sondeo de Black & White mostró por primera vez una victoria de Kaiser en primera vuelta con 25 %, un porcentaje que le permitiría estar en un hipotético balotaje.

«Y en esa línea, obviamente, las ideas del mundo progresista no calzan. En esa línea, políticas e iniciativas asociadas a temas de mano dura y de orden y de seguridad y de autoritarismo incluso son cada vez más soltadas, digamos, sin mayores tapujos. Creo que son quienes ahora tienen la sartén por el mango en nuestros países y que han tenido un crecimiento muy acelerado en detrimento de las derechas liberales, que cada vez son menos relevantes«, insiste Gil.

El «bastión»

En la otra acera, la izquierda se mantiene como la principal carta opositora, con el desmoronamiento del centro político. Ecuador y Chile, nuevamente, son ejemplos de luchas democráticas reñidas, mientras que Bolivia y Honduras, donde también irán a las urnas, el oficialismo izquierdista parte con ventaja.

Entretanto, las fuerzas progresistas intentan plantear otras temáticas, como la desigualdad o la crisis climática. En cambio, estas nuevas derechas tienen a la «agenda moral» como indispensable, como parte de la «batalla cultural» que el propio Milei enarbola constantemente.

Y en ese escenario Perú se ha erigido en «un bastión del conservadurismo», según lo desglosado por el IEP. La colaboración con actores transnacionales ha fortalecido su capacidad de incidencia en el espacio político internacional, se lee en uno de los documentos.

«El hecho de que todavía en el país no se hayan reconocido una serie de derechos es un factor fundamental», indica Gil en referencia al aborto o a la unión civil entre personas del mismo sexo. «En la región se han avanzado este tipo de temas, se han legislado y se han aprobado, en el Perú todavía no ocurre. Y hay una fuerte resistencia, hay una fuerte posición contra ello. No parece que vaya a cambiar en el corto plazo», anticipa.

El martes la mandataria peruana Dina Boluarte convocó a elecciones generales para abril de 2026, una fecha llena de incertidumbre, con más de 40 partidos inscritos y candidaturas vacuas de respaldo popular, de acuerdo a la demoscopia.

Pero analistas avizoran una campaña centrada en quién aporta más «mano dura» ante el crecimiento de la inseguridad ciudadana. «Creo que hoy el gran vencedor o quien va venciendo por varios goles sobre el contrincante es la derecha conservadora», apunta Gil.

«Este copamiento y diversificación, por ponerlo en algunos términos, en un término del movimiento conservador en espacios de poder, es algo que en otros países aún no se ha logrado y que hace que Perú sea casi como un elemento de inspiración para el resto de orgullo conservador«, concluye. (Sputnik)