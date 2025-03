Presidente de Brasil afirma que Trump «no es el sheriff del mundo» y anuncia medidas comerciales

Río de Janeiro, 27 mar (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó hoy jueves las recientes medidas arancelarias anunciadas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, de quien dijo «no es el sheriff del mundo», y alertó que la nación sudamericana podría adoptar represalias comerciales contra Estados Unidos, divulgó la Presidencia brasileña.

Lula da Silva expresó en rueda de prensa, al finalizar la visita oficial a Japón, su preocupación por la decisión de Trump de aplicar un arancel del 25 por ciento a las importaciones del sector automovilístico.

Señaló que tales medidas proteccionistas encarecerán los vehículos para los propios consumidores estadounidenses y podrían derivar en una aceleración de la inflación, así como una elevación en las tasas de interés.

«Estoy muy preocupado por el comportamiento del Gobierno estadounidense con esta política de aranceles sobre todos los productos de todos los países», dijo el mandatario brasileño.

«Me preocupa porque en el fondo, es el libre comercio el que está siendo perjudicado. Me preocupa porque el multilateralismo está siendo derrotado. Me preocupa porque el presidente estadounidense no es el ‘sheriff’ del mundo, es solo el presidente de Estados Unidos», completó.

El presidente brasileño dijo que por ello, en lugar de tomar medidas unilaterales, «sería fundamental que dialogara con los gobernantes, presidentes y políticos de otras naciones antes de tomar sus decisiones».

Respecto a la decisión de Washington de imponer además un arancel del 25 por ciento al acero brasileño, Lula da Silva dijo que su Gobierno también tomará medidas en respuesta.

«No podemos quedarnos de brazos cruzados. Vamos a recurrir ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y si no hay resultados, aplicaremos la reciprocidad, estableciendo tarifas sobre productos estadounidenses», declaró.

A decir del presidente brasileño, el proteccionismo unilateral perjudica la cooperación económica global y mina el multilateralismo.

Expresó en tal sentido que esperaba que otras naciones que resulten afectadas por las tarifas estadounidenses también lleven sus casos ante la OMC y que adopten medidas de reciprocidad en caso de ser necesario.