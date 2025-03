Presidente Mulino desmiente posibilidad de bases militares de EE. UU. en Panamá

Panamá, 27 mar (Xinhua) — El presidente panameño, José Raúl Mulino, descartó el jueves la posibilidad de que Estados Unidos instale bases militares en su país porque sería una violación al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

«Créanlo que no habrá bases militares de ninguna potencia, sea Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo. El Tratado de Neutralidad se respeta. Y el único país con derecho a tener presencia militar en Panamá o bases de seguridad militar en Panamá es la República nuestra», enfatizó Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

De esta manera, el mandatario desmintió la existencia de una supuesta carta de Washington en la que se plantean opciones para administrar el canal interoceánico o para establecer militares en Panamá, según la prensa local.

«Yo no sé de dónde sacan estas cosas, no hay ninguna carta de ninguna índole con ninguna petición de nada con relación a semejante propósito», remarcó Mulino, y aseveró que su Gobierno no puede ir contra la historia, teniendo en cuenta que Panamá «luchó por desmantelar las bases militares».