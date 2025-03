Reconsideración sobre la reelección presidencial:

En Costa Rica Juan Mora Fernández se desempeñó como Jefe de Estado durante tres períodos consecutivos, desde 1823 hasta 1833; también José Figueres Ferrer encabezó el Poder Ejecutivo en tres períodos, dos de ellos en forma consecutiva; en forma alternativa resultaron reelectos para ocupar la silla presidencial Braulio Carrillo Colina, José María Alfaro Zamora, José Rafael Gallegos Alvarado, José María Castro Madriz, Jesús Jiménez Zamora, Tomas Guardia Gutiérrez, Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Oreamuno.

Nuestra actual Constitución Política, luego de ser aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, fue promulgada el 07/11/1949; mediante su artículo 132.- la Asamblea Legislativa dispuso que no podrían ser reelegidos como Presidentes ni Vicepresidentes quienes hubieran ocupado esos cargos dentro de los ocho años anteriores; casi 20 años después, mediante Ley N°4349, la Asamblea Legislativa aprobó la prohibición de dichas reelecciones; no obstante, la Sala Constitucional, mediante resolución del 05/09/2000, procedió a anular lo dispuesto por esta ley, por violación de lo dispuesto por el inciso 3) del artículo 195 de la misma Constitución; adicionalmente, el 04/04/2003, mediante sentencia Nº 2771, la Sala Constitucional ratificó tal anulación, de forma que mantuvo su vigencia la prohibición de la reelección a presidentes y vicepresidentes que hubiesen ejercido esos cargos durante el período de ocho años anterior. De esta forma, desde 1949, han resultado electos dos veces como presidentes José Figueres Ferrer y Óscar Arias Sánchez, y cualquiera de los/as expresidentes/as supérstites podría ser electo/a para el cargo en lo sucesivo.

Pero la normativa, de la cual las constituciones forman parte fundamental, no están escritas en piedra, es decir no son de vigencia eterna; no existe impedimento alguno para que, en Costa Rica, la Asamblea Legislativa pueda modificar dicho artículo 132.- de nuestra Constitución de forma que, tal y como prevalecía antes de 1949, la reelección de presidentes y vicepresidentes sí pueda ser inmediata; ni siquiera se requiere convocar a una Asamblea Constituyente.

En el mundo, 29 países admiten la reelección consecutiva, incluyendo República Dominicana, EE. UU., Bolivia, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Cuba; en América, únicamente prohíben la reelección presidencial Colombia, Honduras, Guatemala, México y Paraguay. A lo largo de la Historia, eminentes personas ha ejercido liderazgo político durante períodos prolongados, desempeñándose eficientemente, así acurre actualmente; ha sido frecuente con emperadores, primeros ministros y presidentes, incluso los monarcas están facultados para fungir en forma vitalicia; ¿Quiénes tienen inconveniente en que a los pontífices no se les pueda destituir, y que solo sean reemplazados al fallecer?

Margaret Thatcher, la dama de hierro, ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990; en Alemania, Ursula von der Leyen se desempeñó como ministra de Defensa desde 2013 hasta 2019, y habría continuado ejerciendo el cargo de no haber sido designada presidenta de la Comisión Europea; ¿Con qué fundamento fáctico podría alguien argüir que en Costa Rica no existen compatriotas capaces de ejercer como Presidentes, con la capacidad suficiente para que continúen desempeñando el cargo durante más de un cuatrienio consecutivo?

Las sociedades más avanzadas y desarrolladas aprueban la continuidad de los líderes políticos; se justifica entender como desacertado oponerse a la reelección consecutiva de un Presidente que demuestre estar bien calificado para ejercer el cargo, con mucho mayor razón si fue electo por decisión del electorado; si el beneficio para el país es satisfactorio, si mediante un referéndum se demuestra que un Presidente se ha desempeñado idóneamente, debe entenderse como razonable, y conveniente, evitar proceder a buscar quién lo sustituya, en esos casos deviene erróneo establecer que, necesariamente, para efectos de reelección presidencial debe regir la alternancia.

Incluso podría entenderse como suficiente para una reelección automática, si el resultado del referéndum es favorable, eliminar la necesidad de un escrutinio formal para seleccionar entre candidatos, economizándose el Estado la exorbitante inversión que requiere un proceso electoral, y generando que las/os diputadas/os se dediquen a legislar, suprimiendo, de un tajo, la deplorable costumbre de destinar mucho tiempo a la superflua y bochornosa politiquería; sería mucho más provechoso, a manera de ejemplo, destinar esos recursos a mejorar nuestra deteriorada red vial.

(*) Ing. Nelson Arrieta Piedra