El Kremlin ve la falta de deseo de seguir el camino hacia la paz por parte de Europa

Moscú, 28 mar (Sputnik).- Si Europa no desea aliviar sanciones en el marco de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, entonces no desea seguir el camino hacia la paz, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Si los países europeos no quieren seguir este camino (de alivio de las sanciones), significa que no quieren seguir el camino hacia la paz, no quieren contribuir ni actuar al unísono con los esfuerzos que hacen Moscú y Washington para avanzar hacia un rumbo pacífico», dijo Peskov, contestando a una pregunta de Sputnik.

El lunes 24 de marzo la delegación rusa conformada por el senador ruso Grigori Karasin y el asesor del director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia Serguéi Beseda se reunió en Riad con la comitiva estadounidense integrada, según varios medios, por Andrew Peek, alto funcionario del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, y Michael Anton, alto cargo del Departamento de Estado, para debatir asuntos relacionados con la crisis ucraniana.

El Kremlin publicó al día siguiente una declaración sobre los resultados de las consultas entre expertos de Rusia y EEUU, en la que ambas partes se comprometieron a asegurar la implementación de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, que incluye garantizar la seguridad de la navegación en la región, abstenerse del uso de la fuerza y evitar que los buques comerciales sean empleados con fines militares.

Washington, por su parte, contribuirá a restablecer el acceso de las exportaciones rusas de productos agrícolas y fertilizantes al mercado mundial, reducir el coste de los seguros marítimos, así como ampliar el acceso a los puertos y a los sistemas de pago para realizar transacciones.

El Kremlin también formuló varios requisitos para reanudar el pacto, en particular, levantar las sanciones al banco agrícola ruso Rosselkhozbank y reconectarlo al sistema SWIFT; eliminar las medidas restrictivas a las transacciones de financiamiento comercial; retirar las sanciones a los productores y exportadores de alimentos y fertilizantes; levantar las restricciones impuestas a los buques con bandera rusa implicados en el comercio de alimentos y fertilizantes; y eliminar las sanciones impuestas al suministro a Rusia de equipos agrícolas y bienes relacionados con la producción de alimentos y fertilizantes. (Sputnik)