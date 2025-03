No se puede opinar en cualquier medio de comunicación

Columna Poliédrica

La Sección de Opinión de este diario digital es un lujo. Por supuesto no lo digo por esta Columna, sino por las diversas personalidades que escriben allí y que brindan perspectivas que merecen ser leídas; se trata de criterios que se salen de lo común, distintos de lo que uno observa en los medios de comunicación tradicional en que la perspectiva crítica casi siempre está ausente.

Es curioso como en los medios de comunicación tradicionales aparece una serie de expertos de nuevo y viejo cuño. En la actualidad el experto de moda es el Criminólogo, supongo, que a raíz de la situación que se viene dando en nuestra sociedad en relación con las acciones de los narcotraficantes y los sicarios; no obstante, lo que explican no es nada distinto a lo que decían los abogados penalistas o los abogados en general en otro momento, es decir, se escucha y se leé muchos lugares comunes en relación con el fenómeno de la delincuencia en general y de los crímenes en particular.

Hay personas que todavía consideran una distinción o una señal de estatus que los medios de comunicación tradicionales les consideren como expertos. Desconozco si todavía tienen las prácticas de manosear los escritos o las declaraciones que las personas brindan y que pueden estar en contradicción con su línea editorial, pero tampoco me extrañaría porque ha sido una conducta que se ha dado en el pasado y nada impide que se siga dando en el presente; en este aspecto tan delicado, cada persona decide si tolera o no este tipo de conductas con tal de que le publiquen su texto o de tener los cinco minutos de fama que supone salir en esos medios de comunicación tradicionales.

Los que escribimos en la Sección de Opinión de este diario digital lo hacemos con absoluta libertad, sin ningún tipo de censura. Lo digo y lo afirmo porque ha habido comentarios en los artículos de opinión que se publican, que sugieren que hay una línea ideológica de parte de este medio de comunicación; sin embargo, ese tipo de comentarios ni siquiera se detienen a leer los diferentes textos que aparecen, ya que hay escritos de todo el espectro ideológico que existe en la sociedad costarricense y en el de otros países.

Escribir y opinar en un medio de comunicación es algo que debe hacerse con seriedad. Las personas pueden o no estar de acuerdo con la opinión que se vierte, pero lo que no se puede hacer es hablar o escribir de lo que no se sabe; en otras palabras, en los medios de comunicación tradicionales aparecen “expertos” que, en no pocas ocasiones, opinan de absolutamente todo, como si todos los receptores que escuchan y leen sus opiniones, fueran ignorantes en la materia que se está tratando.

Hasta los comentarios que aparecen en la Sección de Opinión de este diario digital se hacen en absoluta libertad. Obviamente no se permiten los insultos y demás vociferaciones que el anonimato de internet y las redes sociales propician, sin embargo, salvo excepciones muy evidentes, la mayoría de personas que hacen comentarios se identifican de una manera coherente, ya que nadie va a censurar comentarios críticos, bien hechos, que son la mayoría en el caso de nuestro diario digital.

Larga vida a esta Sección de Opinión y a El País.cr. El espacio que han abierto en nuestra sociedad, desde hace tiempo, es un remanso de libertad para los que escribimos y para las personas que les gusta leer también.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot