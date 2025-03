Dieciséis nacionales de China entre las víctimas del terremoto en Birmania

Beijing, 31 mar (Xinhua) — Los cuatro principales bancos comerciales chinos de propiedad estatal anunciaron recientemente planes para recaudar un total de 520.000 millones de yuanes (unos 72.500 millones de dólares) a través de la emisión de acciones de clase A dirigidas a inversores específicos.

Las cuatro entidades, a saber, el Banco de China, el Banco de Construcción de China, el Banco de Comunicaciones y el Banco de Ahorros Postales de China, publicaron sus planes a través de la Bolsa de Shanghai.

De acuerdo con dichos planes, el Banco de China tiene como objetivo recaudar no más de 165.000 millones de yuanes, el Banco de Construcción de China no más de 105.000 millones de yuanes, el Banco de Comunicaciones no más de 120.000 millones de yuanes y el Banco de Ahorros Postales de China no más de 130.000 millones de yuanes.

Los bancos informaron que los fondos obtenidos, una vez deducidos los costes relacionados con la emisión, se utilizarán para reponer su respectivo capital básico de nivel 1.

El Ministerio de Hacienda participará en los esfuerzos de recaudación de fondos de los cuatro bancos, con una suscripción combinada prevista de hasta 500.000 millones de yuanes.

De acuerdo con el Informe sobre la Labor del Gobierno de este año, China emitirá 500.000 millones de yuanes en bonos especiales del Tesoro para apoyar a los grandes bancos comerciales estatales en la reposición de capital.

Las mencionadas instituciones bancarias manifestaron que la reposición de capital de la cartera es una medida crucial del Gobierno para apoyar la estabilidad de sus operaciones y su desarrollo.

Analistas del sector afirmaron que la reposición de capital es una iniciativa proactiva que fortalecerá los cimientos de capital de los bancos y optimizará sus estructuras de capital.

Esta nueva determinación mejorará su resiliencia operativa y su capacidad de gestión de riesgos, permitiéndoles así prestar un mejor servicio a la economía real y estabilizar el sistema financiero, según los analistas.