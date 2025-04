El canciller chino destaca la nueva magnitud de las relaciones chino-rusas

Pekín, 1 abr (Sputnik).- Las relaciones entre China y Rusia han adquirido un nuevo significado y una magnitud cualitativamente superior, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en una entrevista concedida a Sputnik con motivo de su visita a Moscú.

«Después de varias décadas, las relaciones chino-rusas han adquirido hoy un nuevo significado y una magnitud cualitativamente superior», dijo Wang a Sputnik (forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya).

Según el canciller, el lema que define los lazos actuales entre Rusia y China es ‘Amigos para siempre, nunca enemigos’.

Este principio, consagrado en el Tratado chino-ruso de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, sirve de una sólida base jurídica para promover la cooperación estratégica a un nivel más alto, añadió.

«Gracias a nuestra correcta percepción estratégica del uno al otro, hemos hallado una vía de coexistencia a largo plazo que corresponde a nuestros intereses comunes», expresó el alto diplomático.

Durante más de 70 años de desarrollo conjunto, recalcó, China y Rusia han logrado una fuerte confianza mutua.

Otro pilar importante de las relaciones chino-rusas es la igualdad y la cooperación mutuamente beneficiosa, prosiguió Wang.

«A principios de la década de 1990, China y Rusia tomaron los principios de igualdad, beneficio mutuo y complementación de ventajas como base de la cooperación bilateral. Desde el siglo XXI, el principio de cooperación y beneficio mutuo se ha establecido como la norma rectora de la cooperación práctica entre los dos países en todos los ámbitos», recordó.

El ministro puso de relieve que ambos países responden a los cambios de los tiempos y tienen en cuenta sus preocupaciones legítimas, y de este modo, promueven constantemente la cooperación integral.

Esta cooperación, entre otras cosas, «aporta beneficios tangibles» tanto para los pueblos de China y Rusia, como para los terceros países, puntualizó Wang.

La cooperación entre Pekín y Moscú no supone una amenaza para otros países, declaró el ministro de Exteriores de China, Wang Yi.

«Basadas en los principios de no alineación con bloques, no confrontación y no orientación contra terceros, las relaciones entre China y Rusia no representan ninguna amenaza para otros países, y mucho menos están sujetas a interferencias o presiones externas», dijo Wang.

Para China y Rusia, como países vecinos y potencias mundiales, destacó, «ni la alianza militar ni la confrontación con terceros países responden a los intereses fundamentales o a largo plazo» de sus naciones y pueblos.

El lunes, el alto diplomático chino comenzó su visita oficial a Rusia, durante la cual prevé reunirse con el homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y debatir los contactos de alto nivel, desarrollo de relaciones bilaterales y temas de la agenda internacional, incluida la situación en Ucrania.

Wang realiza una visita oficial a Rusia del 31 de marzo al 2 de abril por invitación del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Está previsto que los jefes de las diplomacias china y rusa aborden contactos a alto nivel, el desarrollo de las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales, incluida la situación en Ucrania.

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el presidente ruso, Vladímir Putin, podría recibir a Wang en los próximos días. (Sputnik)