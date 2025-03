Inteligencia artificial impulsa crecimiento de alta calidad de China

Beijing, 31 mar (Xinhua) — El rápido desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial (IA), un pilar de innovación que impulsa la manufactura inteligente, la transición ecológica e incluso los avances en las ciencias espaciales de China, está demostrando ser un factor clave del crecimiento de alta calidad del país, dijeron expertos internacionales del sector en un importante foro.

«En el contexto de la explosión de la tecnología de IA, 2025 será el primer año de implementación de las aplicaciones de la IA a gran escala», afirmó Kai-Fu Lee, director ejecutivo de 01.AI y presidente de Sinovation Ventures, en la Conferencia Anual del Foro Zhongguancun 2025, celebrado recientemente en Beijing.

Los modelos de gran tamaño han supuesto una revolución en la productividad, dijo Lee, y añadió que la inteligencia de los mismos sigue mejorando con la constante aparición de nuevas tecnologías, lo que marca el inicio de una era caracterizada por las aplicaciones de los modelos de gran tamaño.

Una decisiva tendencia de la aplicación que se presentó en el evento es la convergencia de la IA y los vehículos de nueva energía (NEV, siglas en inglés), lo que representa una prioridad estratégica en la hoja de ruta de la neutralidad de carbono de China. Esta sinergia se vio ejemplificada por la demostración de conducción inteligente de Li Auto, que ha captado una considerable atención en el sector.

La función de asistencia a la navegación para todo escenario desarrollada por la empresa permite a los vehículos cambiar de carril y adelantar de forma autónoma, entrar o salir de rampas, pasar intersecciones en respuesta a semáforos y esquivar o desviarse para sortear obstáculos en el caso de obras viales. Dicha función facilita la conducción segura en las autopistas y aumenta la eficiencia en las vías urbanas, de acuerdo con la compañía.

La industria automotriz ha entrado en una era transformadora de inteligencia, marcando una evolución desde simples herramientas de transporte a terminales de IA, señaló Li Xiang, director ejecutivo del fabricante automotor.

En el recinto ferial, cerca de 100 robots de 15 empresas participaron activamente durante todo el evento para mejorar la experiencia de los asistentes. Y lo que es más importante, mostraron cómo los robots humanoides están avanzando rápidamente para impulsar la productividad y ampliar sus aplicaciones en el mundo real.

Durante la conferencia, un robot humanoide llamado Adam sorprendió a los visitantes con un elegante baile, mostrando su avanzado control de los movimientos de todo el cuerpo. Mediante la fusión de un diseño de «hardware» único y el aprendizaje por refuerzo, el equipo desarrollador ha conseguido que Adam coordine los movimientos de las articulaciones con precisión, logrando una agilidad y flexibilidad similares a las humanas, explicó Anna Leung, directora de marca de PNDbotics AI Co., Ltd., empresa desarrolladora del aparato.

«La era más emocionante para los robots humanoides, la era de la productividad, está a punto de comenzar», predijo Wang He, fundador y director de tecnología de Beijing Galbot Co., Ltd. La capacidad de los robots humanoides para integrar la guía basada en la visión, el control de las extremidades y la operación autónoma generalizada los convierte en valiosos asistentes para los humanos, agregó Wang.

En el Informe sobre la Labor del Gobierno de 2025, China se comprometió a combinar eficazmente las tecnologías digitales con sus fortalezas en fabricación y mercalboroto. El país apoyará la aplicación extensiva de los modelos de IA a gran escala y desarrollará terminales inteligentes de nueva generación y equipos de fabricación inteligentes, incluidos NEV conectados inteligentes y robots inteligentes.

A medida que China avanza constantemente hacia sus objetivos de neutralización de emisiones de carbono, las tecnologías de IA en rápido desarrollo también contribuyen significativamente con sus aplicaciones en sectores como integración de nuevas energías, producción de energía y consumo inteligente de energía, según expertos del sector.

Por ejemplo, la IA desempeña un papel importante en la construcción de un nuevo tipo de sistema eléctrico. Al mejorar la regulación de las redes inteligentes y la coordinación entre la fuente, la red, la carga y el almacenamiento, aborda los desafíos de estabilidad y seguridad de la red a medida que la tasa de penetración de las energías renovables continúa aumentando, de acuerdo con Ren Jingdong, subdirector de la Administración Nacional de Energía.

Wang Chi, director del Centro Nacional de Ciencias Espaciales de la Academia de Ciencias de China, declaró a Xinhua que la IA desempeñará un papel fundamental en la futura exploración interplanetaria, ya que los sistemas de control de naves espaciales deben ser más inteligentes para llevar a cabo una exploración más lejana, en particular en Marte y Júpiter.

El envío de humanos a estos destinos conlleva riesgos inaceptables, pero el despliegue de agentes inteligentes y sistemas robóticos para la exploración preliminar podría reducir los riesgos en escenarios de exploración extremos, explicó Liu Hangxin, codirector ejecutivo del centro de investigación de vanguardia del Instituto de Inteligencia Artificial General de Beijing.