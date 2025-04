Lazos China-Rusia benefician multipolaridad global, dice canciller chino

Moscú, 1 abr (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo hoy martes que la asociación China-Rusia no solo beneficia a los dos pueblos, sino que también promueve la multipolaridad global y la democratización de las relaciones internacionales.

Wang hizo las declaraciones durante una entrevista con la emisora Russia Today en su visita oficial a Rusia.

China y Rusia tienen responsabilidades especiales para la paz y el desarrollo mundiales, ya que ambos son grandes países globales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China.

Bajo la guía estratégica de los presidentes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin, los dos países han profundizado continuamente su asociación estratégica integral de coordinación para una nueva era, una práctica que se alinea con la lógica de la historia y tiene un fuerte impulso propio, indicó.

El canciller chino esbozó tres características definitorias de la actual relación China-Rusia.

Primera, la relación se basa en la filosofía de que los dos países vivirán en amistad duradera y nunca serán adversarios entre sí.

Las relaciones entre China y Rusia maduraron sobre la base de resumir constantemente la experiencia histórica y extraer lecciones del pasado. Los líderes de los dos países, con una visión política a largo plazo, tomaron la decisión histórica de poner fin al pasado y liberar el potencial para el futuro, afirmó Wang.

Señaló que el principio de que los dos países vivirán en una amistad duradera y nunca serán adversarios entre sí, consagrado en el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia, proporciona una base jurídica sólida para la cooperación estratégica entre ambas partes a un nivel superior.

A partir de una correcta comprensión estratégica mutua, los dos países han encontrado una forma de tratarse mutuamente a largo plazo en alineación con sus intereses compartidos, indicó.

Segunda, la relación se basa en la igualdad y la cooperación de ganancia compartida.

A principios de la década de 1990, los dos países establecieron el principio de igualdad, beneficio mutuo y ventajas complementarias, señaló, y agregó que una década después, el principio de cooperación de ganancia compartida se convirtió en la guía para la cooperación práctica entre los dos países en diversos ámbitos. Al alinearse con las tendencias de los tiempos y dar cabida a las legítimas preocupaciones del otro, ambas partes han profundizado la cooperación integral y han visto crecer sus intereses comunes, dijo Wang.

Luego de décadas de desarrollo, las relaciones entre China y Rusia se han enriquecido y expandido, y la cooperación en varios niveles ha generado beneficios tangibles a los dos pueblos, así como enormes dividendos al mundo entero, señaló.

Tercera, la relación se basa en el principio de «no alianza, no confrontación y no tener como objetivo a ninguna tercera parte».

Como grandes potencias mundiales y vecinos, ni la alianza ni la confrontación favorecen los intereses fundamentales y a largo plazo de los dos países o de sus pueblos, afirmó Wang. El compromiso de «no alianza, no confrontación y no tener como objetivo a ninguna tercera parte», garantiza que la relación China-Rusia no represente una amenaza para ningún otro país y la mantenga libre de presiones o interferencias externas, mencionó.

La relación entre China y Rusia representa un ejemplo de un nuevo modelo de relaciones entre grandes países y como una fuerza estabilizadora en un mundo turbulento y cambiante, dijo Wang, y agregó que el principio de «no alianza, no confrontación y no tener como objetivo a ninguna tercera parte» es un esfuerzo pionero en las relaciones internacionales, que significa una opción inevitable para el desarrollo de las relaciones entre China y Rusia.