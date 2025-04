Ella es Maribelle Vargas, la bióloga marina de la UCR cuyo talento enriquece a la NASA

San José, 2 Abr (OCI/UCR).- Maribelle Vargas Montero recuerda que todo empezó con un sueño. Primero, para ser bióloga marina y, luego, investigadora del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMic), de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ahora, también es parte de las mujeres científicas costarricenses más destacadas que colaboraron con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Todo esto, según afirma, nunca lo esperó.

Maribelle fue la niña que, a sus diez años, se sentó en la sala de su casa una noche de 1978 para ver el programa “El Planeta Azul”. Este era uno de los más populares de la época y consistía en una serie de documentales relacionados con el mar protagonizados por el oceanógrafo francés Jacques Cousteau. Las imágenes que vio marcarían su vida.

Entre los videos de las profundidades del mar, los colores de los peces y los corales marinos, la pequeña Maribelle quedó maravillada. Tanto, que 46 años después se convirtió en la mujer que este 2025 se uniría con científicas y científicos de la NASA en una expedición inédita efectuada en Costa Rica para estudiar las mareas rojas.

“Orgullosamente, soy resultado 100 % de la educación pública. Estudié en la Escuela Jesús Jiménez Zamora, luego en el Colegio de San Luis Gonzaga y Biología Marina en la Universidad Nacional (UNA). Sin la beca, jamás hubiese logrado lo que tengo hoy. Simplemente, no era posible”, afirma Maribelle.

Gracias al respaldo de la educación pública costarricense, Maribelle pasó de ser la niña enamorada del mar a ser la científica que conquistó el océano. Hoy, sus aportes le permiten a Costa Rica y al mundo contar con múltiples hallazgos invaluables, como el descubrimiento del género Gambierdiscus (Dinophyceae), en el Parque Nacional Isla del Coco.

En su estudio del 2012, Maribelle reportó, por primera vez en el ámbito internacional, cómo ese género se asocia con la producción de toxinas que afectan al pescado y el cual —en caso de ser consumido por las personas— puede generar serias intoxicaciones. Por supuesto, esto no es todo.

Maribelle es de las pocas científicas costarricenses que trabaja en el tema del fitoplancton marino, esencial para conocer la salud de los mares. Además, es la única bióloga marina de la UCR que logró certificarse internacionalmente para identificar microalgas marinas tóxicas y ayudar a salvar vidas.

“No todo ha sido fácil. Recuerdo que recién graduada una empresa privada me dijo que no me iba a contratar por ser mujer. Esto me dolió profundamente. Creí que no iba a lograr nada en la vida. Por lo tanto, al ser llamada para integrar una embarcación con científicos de la NASA, de la Federación Costarricense de Pesca (FECOP) y de la UNA para aportar a Costa Rica, me hace estar agradecida y satisfecha de que todo el esfuerzo realizado ha valido la pena”, narró Maribelle.

La embarcación científica de la NASA es una misión histórica sin precedentes efectuada del 17 al 21 de febrero del 2025 en aguas ticas.

En dicha misión, Maribelle fue parte del prestigioso equipo que, además del personal de la NASA, también estaba integrado por investigadores de la FECOP y de la UNA. Todos ellos y ellas trabajaron en el mar para efectuar mediciones ópticas con el objetivo de detectar la marea roja y validar los datos de la misión satelital.

Ese trabajo lo hicieron con ayuda del satélite espacial de la NASA lanzado en el 2024 bajo el nombre de PACE, el acrónimo para Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem.

PACE ofrece la capacidad de observar el color del océano con tecnología hiperespectral; es decir, al examinar cómo la luz solar interactúa con el agua para identificar cambios en la composición de microalgas, incluidas las responsables de ocasionar la marea roja.

Básicamente, es detectar estos fenómenos casi en tiempo real, lo que contribuye a reducir sus efectos en el turismo, la pesca, la acuicultura y la salud pública.

“Las mareas rojas son proliferaciones de microalgas que pueden ser tóxicas y afectar la vida marina, la salud humana y el ecosistema. Estas mareas pueden causar mariscos contaminados y generar zonas muertas por la falta de oxígeno. También impactan la pesca, la acuicultura y el turismo. Si bien no todas las mareas rojas son peligrosas, es importante monitorearlas para reducir los riesgos”, expresó Maribelle.