Expresidente de Costa Rica dice que no será silenciado tras cancelación de su visa a Estados Unido

San José, 2 abr (Xinhua) — El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz de 1987, Oscar Arias Sánchez, aseguró que no dejará de criticar lo que considera incorrecto de parte del Gobierno de Estados Unidos, a pesar de que hoy le fue comunicado que se le canceló la visa de ingreso a ese país.

El expresidente costarricense recibió una escueta comunicación del Gobierno estadounidense en la que se le informaba de la revocación de su visa, sin que se detallaran las razones específicas para la medida.

«A mí no me van a silenciar con esto. Yo seguiré haciendo lo que digo. Acabo de escribir un libro y he opinado con absoluta libertad lo que pienso y durante mis campañas políticas siempre creí que la responsabilidad de un líder político era usar el micrófono que teníamos para educar, que gobernar es educar y que había que decirle a la gente lo que debía saber, no lo que quería escuchar», comentó.

Arias gobernó Costa Rica en dos ocasiones de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010. En entrevista con Xinhua, recordó que durante su primer período se enfrentó al propio Estados Unidos y a la Unión Soviética para proponer un plan de paz para Centroamérica.

«Me extraña mucho que estén acudiendo a este tipo de represalias contra alguien que, durante 50 años, ha expresado libremente su opinión», señaló Arias. «En mi primer Gobierno, tuve un enfrentamiento muy fuerte con Ronald Reagan, quien estaba obsesionado con derrocar al Gobierno sandinista a través de las armas», recordó Arias.

Como activista por la paz, Arias ha sido un crítico recurrente del alto gasto militar de Estados Unidos y su constante búsqueda de nuevos adversarios, ahora reflejada en la guerra comercial contra China.

Si bien asegura no conocer los motivos exactos de la cancelación de su visa, el expresidente recordó que en 2007 fue responsable del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y China.

Además, recientemente ha señalado que Estados Unidos «es una nación en busca de un enemigo».

«Lo único que une a republicanos y demócratas en Estados Unidos es su postura contra China». Es lamentable que el mismo país que promovió el libre comercio en el mundo ahora adopte una posición proteccionista, imponiendo aranceles que terminan perjudicando a sus propios consumidores y ralentizando su crecimiento económico, comentó Arias.

El expresidente también criticó que Estados Unidos haya cancelado los programas de ayuda a América Latina con el cierre del USAID, mientras gasta miles de millones de dólares en un nuevo avión de combate.

Cuáles son realmente las prioridades y cuáles son los valores de Estados Unidos, cuestionó el exmandatario. En lugar de destinar recursos para combatir la pobreza, el analfabetismo o mejorar la salud pública en el mundo, gastan sumas astronómicas en armas. Anuncian con orgullo la producción del nuevo avión de combate F-47, pero, ¿eso ayudará a los países en desarrollo a progresar?, cuestionó.

«Me parece imperdonable que en el mundo de hoy, con tanta necesidad humana insatisfecha, estamos gastando 2,5 billones de dólares en armas y soldados. Y que solo un país, los Estados Unidos, gaste un billón de dólares o cuatro veces más que China», agregó.

Para Arias, la posición de un país como Costa Rica en medio de la guerra comercial de Estados Unidos con China debería ser de respeto por su soberanía y que haya procesos de licitaciones abiertas para empresas de todo el mundo que vayan a competir al país.

«Si realmente buscamos transparencia en la adquisición de servicios, debemos garantizar que las licitaciones estén abiertas a empresas de todo el mundo. Se esperaría que las instituciones y ministerios de un país respeten este principio y fomenten una competencia justa. No debería importar de dónde provenga una empresa, sino que ofrezca la mejor calidad y precio. Lo fundamental es defender los intereses del país», concluyó Arias.