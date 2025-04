Bolivianos, obligados al «exilio» en Argentina en busca de tratamiento médico

Santa Cruz (Bolivia), 5 abr (Sputnik).- La familia del periodista boliviano Abdel Padilla no tuvo más opción que trasladarse a Argentina en busca de ayuda para salvar la vida de su hija de 8 años, quien sufría de un linfoma. Su odisea se plasma en el libro «Exiliados de la salud», un reflejo de lo que viven otros compatriotas que necesitan atención especializada y no encuentran en su país.

«El libro, que aborda nuestra historia de vida, se titula ‘Exiliados de la salud’, porque nos sentimos expulsados prácticamente de un sistema boliviano que por los diagnósticos tardíos, por la falta de medicamentos, por los pocos profesionales especializados…Un conjunto de situaciones por las que decidimos salir a Argentina», manifestó Padilla, en entrevista con la Agencia Sputnik.

La obra ganó el premio Rey de España en 2016, así como el premio nacional del periodismo boliviano, y será publicada en junio en ese país y Argentina.

Su historia también podría ser la de Corina Méndez, de 45 años, quien contó a esta agencia que debió viajar a Argentina para recibir atención médica por la hipertensión pulmonar que padecía y que en su país no tenía tratamiento.

El destierro

La hija del periodista, Victoria, fue diagnosticada tardíamente con cáncer de linfoma linfoblástico. La enfermedad se complicó afectando a otros órganos y la familia tomó la decisión de viajar de urgencia a Argentina.

Llegaron al Hospital Juan Pedro Garrahan por recomendación del hermano del periodista, que es pediatra y realizó una especialización en ese centro de salud.

«No nos equivocamos, el Hospital Garrahan es una especie de santuario de la salud pediátrica en ese país, un referente a nivel incluso latinoamericano y fue una de las mejores decisiones que tomamos», expresó Padilla.

En su estadía en Argentina, Padilla coincidió con otros compatriotas que se habían exiliado por salud. Casi todas las historias eran similares, diagnósticos tardíos en hospitales bolivianos, un viacrucis de exámenes médicos y cientos de consultas con médicos en diferentes ciudades.

«El destierro es demasiado fuerte para algunas familias que llegan al Garrahan, sin saber cómo van a viajar, dónde dormirán esa noche, qué van a comer o cómo cubrirán los gastos», lamentó.

Los Padilla se alojaron con familiares, ya que el tratamiento para su hija tenía un alto costo.

El periodista destacó que los médicos atendieron a la niña pese a que eran extranjeros sin documentación argentina, y los exámenes se hicieron sin demora.

«El sistema de salud era gratuito y eficiente. Por ejemplo, todos los estudios que le hicieron a mi hijita distintos médicos en Bolivia en meses, duró apenas días en Argentina», contó.

El hospital Juan Pedro Garrahan fue fundado el 25 de agosto de 1987 y es el centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuita y de alta complejidad de la Argentina. Reúne a especialistas médicos que cada año realizan más de 600.000 consultas y 10.000 cirugías, de acuerdo con su sitio web.

«Nos hemos encontrado con familias peruanas, paraguayas, ecuatorianas con distintos problemas en distintos niveles o estadios de dificultad de la enfermedad, que han recibido un trato similar al nuestro, que te enseñan que por un lado está la enfermedad, que ya es dramática, pero por otro lado el destierro», relató.

Sin esperanza en Bolivia

A Corina Méndez le diagnosticaron hipertensión pulmonar en Bolivia en 2016 y fue desahuciada porque se trataba de una enfermedad poco frecuente en el mundo; no había médicos especialistas ni medicinas en el país sudamericano.

«Me diagnosticaron hipertensión pulmonar en mi seguro de salud acá en Bolivia, pero me indicaron que no había ningún tratamiento. Que esta enfermedad lamentablemente es muy agresiva y que tenía una sobrevida de 2 años o quizás un poco más. Tenía una bebé de meses y el mundo se me derrumbó al enterarme que no había un tratamiento para mi patología», relató a Sputnik.

Los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes en Bolivia viven un calvario en su búsqueda de un diagnóstico, porque no existen médicos ni centros especializados para su atención. Un grupo de familias se unió en la Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes (Abepof) para visibilizar los casos y evitar con orientación el sufrimiento de otras familias.

En el mundo existen al menos 7.000 enfermedades poco frecuentes o raras y el Gobierno boliviano sólo reconoce oficialmente 14 de estas patologías, mientras que la organización Abepof contabilizó 94.

«Estos nos muestra la pobreza del Estado como gestor de la salud en el país y protector de la vida y la salud, que es un derecho universal. No tenemos estadísticas oficiales en Bolivia», dijo Méndez.

En los siguientes dos años desde los primeros síntomas en 2016, su salud empeoró y las arterias de los pulmones se vieron afectadas, sufrió descompensaciones y fue internada en varias oportunidades en su natal Potosí (sur).

Sin embargo, el deseo de ver crecer a su hija la llevó a buscar ayuda donde fuera hasta que dio con un especialista en Buenos Aires, a donde viajó para sobrevivir.

«Lamentablemente la enfermedad no tiene muchos especialistas en Latinoamérica. En Bolivia no contamos con ninguno que se dedique a la clínica de hipertensión pulmonar. En 2019, voy a Argentina y empiezo el tratamiento médico», dijo.

Aliviada por encontrar ayuda, volvió a su país. Allí comenzó otra odisea para recibir los medicamentos que necesitaba y hasta tuvo que denunciar públicamente su situación para que la seguridad social dejara de poner obstáculos.

«Volví a Bolivia con la ilusión de poder tener mi tratamiento en mi país y poder encontrar un médico que me pueda tratar. Entonces, me volví toda ilusionada, pero me vengo a chocar acá con un sistema de salud totalmente nefasto», lamentó.

Durante la pandemia de covid-19, su stock de medicamentos se agotó y llegó incluso a comprar medicinas en países fronterizos como Chile y Perú, debido a que su caso fue pasado a segundo plano por la emergencia sanitaria.

«Las farmacéuticas nos enviaban hasta el último punto de la frontera con Bolivia. Entonces nosotros teníamos que cruzar ilegalmente y recoger la medicación para luego suministrarme. Eso hicimos durante toda la pandemia, mientras tanto el seguro social no se hacía cargo de la medicación y solo daba pretextos», recordó.

Actualmente, cada solicitud de medicamentos a la seguridad social es una batalla que debe pelear para poder vivir y además debe viajar tres veces al año hasta Buenos Aires para realizarse controles médicos.

«Los médicos no tienen vocación en Bolivia ni la especialización para afrontar este tipo de enfermedades», relató.

Los testimonios de Padilla y Méndez, quienes desconocían la situación de la salud en su país hasta que se vieron afectados por las patologías, evidencian que el sistema de salud de Bolivia está en «terapia intensiva», que adolece de actualización científica y que sin centros especializados seguirá el «exilio» de los pacientes al extranjero. (Sputnik)