China suspende importaciones de carne de ave y de sorgo de ciertas empresas de EEUU

Beijing, 4 abr (Xinhua) — La Administración General de Aduanas (AGA) de China dijo hoy viernes que decidió suspender las exportaciones de carne de ave de algunas empresas estadounidenses a China, además de suspender las certificaciones de algunas empresas estadounidenses para exportar ciertos productos a China.

A partir del 4 de abril, China suspenderá la certificación de C&D (USA) Inc. para exportar sorgo a China. También suspenderá la certificación de otras tres empresas estadounidenses, American Proteins, Inc., Mountaire Farms of Delaware, Inc. y Darling Ingredients Inc., para exportar harina de carne y huesos de aves de corral a China, informó la AGA.

La decisión fue tomada después de que las aduanas chinas detectaron niveles excesivos de zearalenona y moho en sorgo importado de Estados Unidos, y salmonela en carne y harina de huesos de aves de corral importadas de Estados Unidos, dijo la AGA en un comunicado, y añadió que la suspensión tiene como objetivo proteger la salud de los consumidores chinos y la seguridad del sector agropecuario en China.

En otro anuncio, la AGA también anunció la suspensión inmediata de las importaciones de carne de aves de corral de las compañías estadounidenses Mountaire Farms of Delaware, Inc. y Coastal Processing, LLC.

La AGA dijo que esta suspensión tiene lugar después de que las aduanas chinas detectaron en varias ocasiones el fármaco prohibido furacilina en productos de pollo importados de Estados Unidos y que la decisión de suspensión es para proteger la salud y la seguridad de los consumidores.

Un funcionario de la AGA dijo que la suspensión de las importaciones de carne de aves de corral de las dos compañías estadounidenses ayudará a prevenir riesgos de seguridad alimentaria desde su origen, y la decisión se tomó de conformidad con las leyes y regulaciones chinas pertinentes y los estándares internacionales.

«Las medidas antes mencionadas, adoptadas por la Administración General de Aduanas, constituyen precauciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria, son razonables y se ajustan a las normas internacionales», afirmó el funcionario.