Los gimnastas rusos se retiran de las competiciones de la FIG por la negativa a admitirlos

Moscú, 5 abr (Sputnik).- Los atletas rusos, que compiten en la gimnasia artística y rítmica, decidieron abstenerse de participar en las próximas competiciones bajo los auspicios de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) a raíz del gran número de denegaciones a admitir a los rusos en las competiciones internacionales, señaló la Federación Rusa de Gimnasia.

«Todos los atletas rusos representantes de la gimnasia artística y rítmica a los que se concedieron el ‘estatus neutral’ decidieron abstenerse de participar en las próximas competiciones bajo los auspicios de la FIG», afirma el comunicado.

El motivo de esta decisión, precisa, son las «numerosas negativas injustificadas y tendenciosas» del Comité Especial de la FIG a permitir que gimnastas rusos compitan.

En este sentido, la Federación Rusa de Gimnasia expresa su respeto y comparte la postura de los atletas.

En febrero de 2022, la FIG se sumó a numerosas federaciones deportivas que prohibieron la admisión de atletas de Rusia y Bielorrusia siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) publicadas tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania.

En julio de 2023, la FIG anunció la admisión de gimnastas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales en el estatus neutral a partir del 1 de enero de 2024.

Los criterios de la admisión se hicieron públicos en noviembre de 2023.

Según el documento, sólo podrán recibir invitación para las competiciones aquellos gimnastas y miembros de delegaciones que no hayan apoyado la operación militar especial y no tienen vínculos con las Fuerzas Armadas; los uniformes de los gimnastas deben ser de azul claro, los artículos de gimnasia rítmica deben ser completamente blancos; así como gimnastas no deben llevar símbolos nacionales, no se permite el himno nacional ni ninguna expresión verbal de nacionalidad.

Para determinar si el gimnasta apoya la operación militar especial o no, se comprobarán sus cuentas en las redes sociales.

Entre las entidades deportivas que optaron por permitir el regreso de deportistas rusos y bielorrusos figuran la Federación Mundial de Taekwondo, la Federación Internacional de Tenis de Mesa, la Federación Internacional de Luchas Asociadas, la Unión Ciclista Internacional, la Federación Internacional de Sociedades de Remo, la Unión Internacional de Triatlón. (Sputnik)