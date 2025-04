Masivas protestas contra Trump y Musk sacuden EE.UU.

Washington, 5 Abr (Sputnik).- Decenas de ciudades estadounidenses se convirtieron este sábado en el escenario de multitudinarias protestas en contra del presidente, Donald Trump, y jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU., Elon Musk, por la forma en que dirigen el país.

Las protestas, celebradas bajo el lema «¡Manos fuera!«, se desarrollaron en más de 1.200 puntos de los 50 estados del país. Más de 150 grupos, entre ellos organizaciones de derechos civiles, sindicatos, defensores de la comunidad LGBTQ+*, veteranos y activistas electorales, participaron en las manifestaciones, recoge AP.

Los manifestantes llevaban carteles con lemas como «No hay reyes en EE.UU.«, «Deporten a Musk«, «Lucha contra la oligarquía«, «Fuera las manos de nuestra democracia» o «Fuera las manos de nuestra Seguridad Social«, entre otros.

«Me niego a aceptar que [mis hijos] puedan crecer en un mundo donde inmigrantes como sus abuelos sean automáticamente considerados criminales», sostuvo la alcaldesa de Boston, Michelle Wu.

«Es repugnante»

Un manifestante del estado de Ohio acusó a Trump de estar «destrozando este país», afirmando que la actual Administración «no es más que una Administración de agravios«. Sus palabras resonaron en el estado de Carolina del Norte, donde una mujer señaló que «lo que está sucediendo hoy es abominable». «Es repugnante y, por muy defectuoso que sea nuestro sistema actual, la forma en que la Administración actual intenta arreglar las cosas no es la correcta. No están escuchando a la gente«, aseveró.

¿Qué le exigen al Gobierno?

Los organizadores de las protestas prepararon unos folletos informativos en los que, entre otras ideas, manifiestan: «Ya sea que le movilicen los ataques a nuestra democracia, la reducción de empleos, la invasión de la privacidad o el asalto a nuestros servicios, este momento es para usted. Nos proponemos generar un rechazo nacional masivo y visible a esta crisis».

En el comunicado se exponen tres demandas para el Gobierno estadounidense: «Poner fin a la toma de poder multimillonaria y la corrupción desenfrenada de la Administración Trump; poner fin a los recortes de fondos federales para Medicaid, Seguridad Social y otros programas de los que dependen los trabajadores; y poner fin a los ataques a los inmigrantes, las personas trans y otras comunidades».

Además, los organizadores acusaron a Trump y a Musk de considerar que «este país les pertenece». «Están apoderándose de todo lo que pueden: nuestra atención médica, nuestros datos, nuestros empleos, nuestros servicios, y desafían al mundo a detenerlos. Esto es una crisis, y es hora de actuar», comunicaron.

La respuesta de la Casa Blanca

En respuesta a las manifestaciones, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Liz Huston, aseguró que «la postura del presidente Trump es clara«. «Él siempre protegerá el Seguro Social, Medicare y Medicaid para los beneficiarios elegibles. Mientras tanto, la postura de los demócratas es otorgar beneficios del Seguro Social, Medicaid y Medicare a los inmigrantes indocumentados, lo que arruinará estos programas y aplastará a los adultos mayores estadounidenses», aseguró. (Sputnik)