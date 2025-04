ADN migratorio en Costa Rica y el mal llamado flujo a la inversa

Nacemos y morimos en organizaciones. Tendemos a juntarnos para crecer. No hay primeras experiencias de apego sin interacciones. No hay cultura sin lenguaje. No hay empresarios sin organización, hasta la misma mafia necesita de la organización para llevar sus operaciones milimétricamente y se requiere de otra organización como la policía para contrarrestarla.

Somos objetos y sujetos dentro de un ecosistema mayor en el que lo moldeamos, nos organizamos y migramos para mejorar nuestra adaptación pero ¿Sirve la migración?

Pareciera que en el norte se desconoce su mismo proceso histórico migratorio de las 13 colonias y sus motivaciones para la independencia. Cuando la historia de las organizaciones también es la historia de las migraciones, aspecto clave.

Algo que he venido repitiendo, es que la movilidad y el ciclo migratorio no se da un terreno estéril. Se da en una arena de recursos, fuerzas políticas, el cambio climático, narcotráfico entre otros factores que maximizan o reducen las vulnerabilidades de las personas.

En la Costa Rica liberal postindependencia, la construcción del ferrocarril, el poblamiento del Caribe bananero y del Pacífico central y sur, se fue dando con la migración laboral, la migración interna y hasta llegaron a haber nupcias de las elites del pre café que contrajeron relaciones con otras nacionalidades para favorecer la inversión europea y mejores conectes.

Las reformas educativas y del Estado, fue una mística de hibridación con intelectuales europeos, y luego otros que también estuvieron en contacto entre ellos Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, Omar Dengo entre otros.

Otro dato, fue la oleada de inmigrantes a Costa Rica con la anexión de los guanacastecos, que nos dio un incalculable patrimonio. Así como, las migraciones de nicaragüenses o los flujos de costarricenses que terminaron en los Estados Unidos entre los 1960 y 1980.

Costa Rica se ha erigido con la migración y la movilidad, siendo en sus primeros estadios, un país de destino y recepción, pero luego a ser expulsores y de tránsito. Hoy en día, con este recibimiento o especie de acatamiento o la mal llamada “cortesía”, estamos frente quinto estadio y le llamo reflujo.

No es un flujo a la inversa, no es un flujo al sentido contrario del norte con intención necesariamente de permanecer en Costa Rica, sino es la de vuelta de las personas que residían o pasaron en tránsito por algún país de Latinoamérica con ese sueño americano.

En este reflujo migratorio que no tiene nada de retorno, -sin decir legitimas o no, dado que cada país cuenta con su soberanía nacional- quizás sí han obviado las situaciones de abuso, violencia o necesidades de protección en las que las personas han sido expuestas tanto antes, durante o después de la migración realizada.

Actualmente, la soberanía está siendo interpelada ya no solo por temas de seguridad y filtrar de antecedentes, sino que ahora también podría responder a la adhesión de un pensamiento político partidario, a los intereses económicos y las alianzas de negocios tecnológicos, socavando la investidura de la soberanía local, la naturaleza del Estado y la democracia. Esto es de mucho cuidado y nos debe de llamar la atención sin importar a qué fila partidaria pertenezcamos.

Para ir finalizando, todos tenemos derechos a la igualdad, a la equidad y el bienestar común. Nos encanta la inversión extranjera, pero crear condiciones para satanizar un tipo de migración, nos puede llevar a un ejercicio de segregación que fortifica la fórmula de perdedores y ganadores, sin atender la brechas y los efectos que tienen en las conductas, la salud y la vida social tener a gente hambrienta y desempleada, en una arena de una creciente pobreza, violencia y desigualdad.

Si continuamos impulsando desde el Estado un sistema y políticas públicas que no integren, un modelo de atención en archipiélago, una justicia social lenta y un crecimiento económico sin equidad, ya no solo serán carne de cañón, o moneda de cambio, sino un reservorio para hacer el sicariato nacional e internacional.

Sin ser menos importante, desde la cooperación internacional no se puede continuar diseñando soluciones que no sean duraderas y que no organicen ni capaciten a estas poblaciones. De nada sirve una protección sin organización, es como dar un kit de comida para 1 mes, y cuando nos vamos; la persona en pobreza quedó sin 11 kits para el resto de los meses del año, sin las capacidades organizacionales ni técnicas para superar la pobreza y con una dependencia pasiva.

(*) César García Machado, Gestor en Desarrollo y Estudios de Género.