¿Y el libre comercio en qué quedó?

Columna Poliédrica

A principios de la década del ochenta del siglo pasado comenzó el fundamentalismo neoliberal. Usualmente se habla que el punto de inflexión vino, en términos prácticos, con la elección de Margareth Tacher como Primera Ministra en Inglaterra y con la elección de Ronald Reagan como Presidente de los Estados Unidos de América (EE.UU.); es decir, hemos tenido cerca de cuarenta y cinco años de una ideología que ha tenido el libre comercio como su bandera principal y así se ha expresado en las políticas de una buena mayoría de los Estados del planeta.

El resultado de este ya casi medio siglo de neoliberalismo ha sido una brecha enorme entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Se trata de una consecuencia propia de esta ideología y que no es nueva en la historia de la humanidad; tampoco es nueva la reacción que comienza a darse por parte de un gobierno como el de EE.UU, es decir, después de la borrachera neoliberal comienza a darse políticas proteccionistas de uno de los actores menos esperados pero con el poder suficiente para cuestionar las estructuras jurídicas e institucionales desarrolladas durante todo este tiempo.

El proteccionismo comercial es una política que se materializa por medio de los aranceles que establecen los países a los productos importados. Se trata de la forma más directa de ir en contra de los que llaman el libre comercio, ya que también existen barreras no arancelarias al comercio internacional como, por ejemplo, las denominadas barreras técnicas.

El problema es que este tipo de proteccionismo también fomenta el conflicto entre los países. En un contexto en que los actores económicos se han acostumbrado a hacer casi lo que quieran, la imposición de aranceles supone una afrenta para los intereses de quienes en todo este tiempo han ganado muchísimo dinero y pretenden seguir haciéndolo; en otras palabras, son estos grupos quienes en su afán de seguir fomentando esta dinámica de libre comercio, harán lo posible para que así sea, aunque eso signifique financiar procesos para imponer por la fuerza sus intereses.

El proteccionismo entre los países, en no pocas ocasiones, ha terminado en conflictos militares. Debemos recordar que a lo largo de la historia, lamentablemente, la guerra ha sido utilizada para imponer intereses específicos a otros países o en su defecto, hacerse con los factores de la producción que les permitan seguir con su posición de poder económico, político y social; no por casualidad, siempre se ha considerado a la guerra uno de los dinamizadores no solo de la económica, sino también de la tecnología.

La gran paradoja que estamos viviendo es que sea EE.UU. quien promueve una política de proteccionismo comercial. Los dogmáticos del neoliberalismo deben estar tratando de rehacer su discurso ideológico para tratar de justificar esta contradicción que remueve desde la tumba a Friedrich Hayek y a los representantes de la Escuela de Chicago; en otras palabras, para algunos lo esperable era que, por ejemplo, la República Popular China fuera el Estado que promoviera las políticas proteccionistas, sin embargo, la sorpresa ha sido que esas políticas vengan de quienes siempre han tenido el valor de la libertad como su principal eje discursivo.

El signo de los tiempos no es muy bueno como lo hemos venido diciendo. La guerra comercial que supone el tema del aumento de aranceles, el rearme de los países europeos, el avance de los regímenes de derecha de corte autoritario, todo eso no augura buenos tiempos; especialmente, porque no es la primera vez que vemos este tipo de procesos, ya en el pasado se han dado y por eso la historia es una materia tan importante para cualquier ser humano.

Tiempo al tiempo.

(*) Andi Mirom es Filósofo

