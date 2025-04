China tomará contramedidas si EEUU aumenta aranceles: Ministerio de Comercio

Beijing, 8 abr (Xinhua) — China tomará resueltamente contramedidas para salvaguardar sus derechos e intereses si Estados Unidos intensifica sus medidas arancelarias, indicó hoy martes el Ministerio de Comercio chino.

Un portavoz de la cartera hizo estos comentarios después de que Estados Unidos amenazara con imponer un arancel adicional del 50 por ciento a las importaciones chinas, a lo que el país asiático se opone firmemente, como también lo manifestó el vocero.

Los llamados «aranceles recíprocos» estadounidenses contra China son infundados y una práctica típica de intimidación unilateral, dijo el portavoz.

Asimismo, señaló que las contramedidas adoptadas por China son acciones totalmente legítimas, destinadas a proteger su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, al igual que a mantener un orden comercial normal internacional.

La amenaza de una intensificación arancelaria contra China agrava el error de Estados Unidos y expone aún más su naturaleza de chantaje, lo cual China nunca aceptará, enfatizó el vocero.

Igualmente, reafirmó que «China luchará hasta el final si la parte estadounidense se empeña en ir por el camino equivocado».

China reitera que no hay ganador en una guerra comercial y que el proteccionismo no lleva a ninguna parte, sostuvo el portavoz y agregó que presionar y amenazar no es la manera correcta de relacionarse con el país.

De igual modo, afirmó que China insta a Estados Unidos a corregir inmediatamente sus errores, cancelar todas las medidas arancelarias unilaterales contra China, detener la represión económica y comercial, y resolver las diferencias adecuadamente a través de un diálogo igualitario sobre la base del respeto mutuo.