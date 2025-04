Trump anuncia conversaciones directas con Irán en medio de tensiones nucleares

Washington, 7 abr (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió hoy lunes a muchos al anunciar conversaciones directas de alto nivel entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní.

El anuncio se produjo durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

«Entablaremos conversaciones directas con Irán», dijo Trump. «Se está volviendo un terreno muy peligroso y ojalá estas conversaciones resulten exitosas».

Trump también reveló que una «reunión muy grande» que involucrará a «funcionarios de muy alto nivel» tendrá lugar este sábado.

El anuncio de Trump se produce después de meses de creciente presión sobre Irán, incluyendo sanciones más duras contra la exportación de petróleo y amenazas de acción militar. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha descartado conversaciones directas con Estados Unidos mientras Trump siga ejerciendo su política de «máxima presión».

«Considero que todos coinciden en que alcanzar un acuerdo sería preferible a hacer lo obvio. Y lo obvio no es algo en lo que yo quiero estar involucrado o, sinceramente, en lo que Israel desee estar involucrado, si puede evitarlo», dijo Trump en la Oficina Oval al lado de Netanyahu.

«Así que vamos a ver si podemos evitarlo. Pero se está volviendo un terreno muy peligroso y ojalá estas conversaciones resulten exitosas. Y considero que favorecería los intereses de Irán el que sean exitosas».

El anuncio de hoy lunes produjo reacciones de diversa índole.

Netanyahu, presente durante el anuncio, expresó su escepticismo respecto de las conversaciones. Netanyahu dijo, citado por The Times of Israel, que «si esto detiene por completo las bombas atómicas de Irán, sería bueno».

Irán aún no ha confirmado su participación en las conversaciones.