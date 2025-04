Trump descarta tratos con países renuentes a negociar acuerdos comerciales con EEUU

Washington, 7 abr (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, descartó este lunes eventuales tratos con países renuentes a negociar acuerdos comerciales «justos» con esta nación norteamericana.

«Vamos a conseguir acuerdos justos y buenos con todos los países, y si no, no tendremos nada que ver con ellos. No se les permitirá participar en EEUU», declaró Trump a la prensa.

Trump anunció el pasado 2 de abril aranceles recíprocos a las importaciones de otros países, con una tasa base del 10 por ciento, ajustable para cada país, en lo que el mandatario definió como una «declaración de independencia económica» para EEUU.

Según el secretario de Comercio de EEUU, Scott Bessent, unos 70 países se han puesto en contacto con Washington para discutir el alza arancelaria, y se estima que las negociaciones sobre el respecto serán activas al menos hasta junio.

La cadena CNN informó el pasado sábado que Trump mantuvo conversaciones con representantes de Vietnam, India e Israel sobre los aranceles. (Sputnik)