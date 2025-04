China actúa con rapidez para estabilizar mercados en medio de turbulencia financiera global

Beijing, 8 abr (Xinhua) — Frente a las turbulencias financieras a nivel global, provocadas por la imposición de aranceles adicionales por parte de Estados Unidos a sus socios comerciales, China ha dado a conocer una serie de medidas rápidas y contundentes destinadas a estabilizar el mercado de capitales y restaurar la confianza de los inversores.

El mercado bursátil chino cerró al alza hoy martes, recuperándose de las fuertes pérdidas del día anterior, tras una serie de medidas anunciadas por las autoridades financieras, junto con movimientos coordinados de empresas de inversión estatales, empresas estatales y compañías de seguros.

El martes, el Índice Compuesto de Shanghai subió un 1,58 por ciento y el Índice Compuesto de Shenzhen subió un 0,64 por ciento. El índice ChiNext, que sigue la evolución de las empresas en expansión de China al estilo del Nasdaq, subió un 1,83 por ciento.

Señal oportuna y fuerte para estabilizar el mercado de capitales

En respuesta a la caída del mercado, las empresas de operaciones de capital de propiedad estatal se movilizaron rápidamente para aumentar sus tenencias de acciones nacionales, mostrando una fuerte confianza en las perspectivas a largo plazo del mercado de capitales del país.

El Banco Popular de China, el banco central del país, también anunció el martes un apoyo de liquidez a través de facilidades de représtamos.

Central Huijin Investment Ltd., una compañía de inversión estatal china, indicó que había aumentado una vez más sus tenencias de fondos cotizados en bolsa y que continuaría haciéndolo en el futuro para «salvaguardar resueltamente» la operación estable del mercado de capitales.

Como accionista mayoritario o participante en más de 20 instituciones financieras, Central Huijin reafirmó su papel fundamental en la estabilización del mercado de capitales en un comunicado publicado el martes. A menudo comparada con un «fondo de estabilización», la compañía ha sido fundamental para reforzar la estabilidad y la resiliencia del mercado desde 2008.

Tras la declaración de Central Huijin, el banco central se comprometió a apoyar firmemente a la compañía en el aumento de su tenencia de fondos de índices bursátiles, y ratificó que proporcionará suficiente apoyo de représtamo cuando sea necesario.

Además de Central Huijin, varias firmas de inversión estatales también aumentaron sus tenencias de acciones o revelaron planes para acelerar la recompra de acciones, incluyendo China Chengtong Holdings Group Ltd., China Reform Holdings Corporation Ltd. y siete firmas que cotizan en bolsa bajo la corporación China Merchants Group.

Empresas estatales chinas amplían compras y recompras de acciones

La Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de China del Consejo de Estado comunicó el martes que apoya plenamente a las empresas estatales centrales en la expansión de las compras y recompras de acciones para salvaguardar los derechos de los accionistas y consolidar la confianza del mercado.

Varias empresas estatales centrales chinas han puesto en marcha iniciativas de compra de acciones, lo que subraya su sólida confianza en las perspectivas a largo plazo de la economía y el mercado de capitales del país.

La Corporación Nacional de Petróleo de China reveló el martes que comprará acciones A y H durante los próximos 12 meses, con una inversión total de hasta 5.600 millones de yuanes (unos 777,37 millones de dólares), mientras que la Corporación Petroquímica de China anunció un plan de compra similar a 12 meses por valor de hasta 3.000 millones de yuanes dirigido a acciones que cotizan en Shanghái y Hong Kong.

China Electronics Technology Group Corporation informó que ya había completado más de 2.000 millones de yuanes en recompras para sus subsidiarias que cotizan en bolsa y se comprometió a acelerar nuevas adquisiciones para fortalecer la sinergia de innovación científico-tecnológica y salvaguardar los intereses de los accionistas.

Enfatizando su compromiso de impulsar la transición ecológica y prometiendo compras activas de acciones, China Huaneng Group Co., Ltd. hizo saber que su subsidiaria, Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp., Ltd., ya había iniciado compras de acciones.

El Grupo Nacional del Carbón de China detalló una estrategia de inversión de varios niveles que incluye inyecciones respectivas de hasta 80 millones de yuanes y 50 millones de yuanes en sus subsidiarias China Energy y Shanghai Energy, mientras planea avanzar en las recompras en curso de Xinji Energy.

Confianza en perspectivas a largo plazo del mercado

Por su parte, la Administración Nacional de Regulación Financiera anunció el martes medidas para elevar el límite a las inversiones de capital por parte de los fondos de seguros, con un mayor apoyo a las inversiones de capital en industrias emergentes estratégicas y que fomentan nuevas fuerzas productivas de calidad.

Tras el anuncio de esta política, varias aseguradoras importantes, incluidas China Life Insurance, China Pacific Insurance y New China Life Insurance, expresaron un fuerte apoyo, expresando confianza en las perspectivas económicas y el mercado de capitales de China.

Se comprometieron a aumentar las inversiones de capital a largo plazo, centrándose en las industrias emergentes estratégicas, contribuyendo con capital paciente a la estabilidad del mercado y al crecimiento de nuevas fuerzas productivas de calidad.

El Consejo Nacional para el Fondo de la Seguridad Social, que maneja los activos del Fondo Nacional de Seguridad Social, afirmó que es firmemente optimista sobre las perspectivas de desarrollo del mercado de capitales de China, y agregó que recientemente ha aumentado sus tenencias de acciones nacionales y continuará aumentando las tenencias en el futuro cercano.

Los analistas coinciden en que los movimientos coordinados por parte de las entidades chinas han enviado una señal clara sobre la determinación del país de apoyar al mercado de capitales.

En un momento de gran incertidumbre en el entorno comercial mundial y fluctuaciones dramáticas en los mercados financieros internacionales, la acción oportuna y decisiva del capital estatal de China guiará efectivamente las expectativas del mercado y mitigará el impacto de los choques externos, aseguró Wang Qing, analista jefe macroeconómico de Golden Credit Rating.