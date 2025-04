El Supremo de Estados Unidos levanta bloqueo a deportación de migrantes venezolanos

Washington, 8 abr (Xinhua) — El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó el lunes que el Gobierno de Donald Trump puede seguir utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes venezolanos presuntamente vinculados a pandillas.

El fallo del Supremo anuló la decisión de la corte del Distrito de Columbia sobre el empleo por parte de la Administración Trump de la autoridad en tiempos de guerra, que había bloqueado temporalmente la deportación de algunos inmigrantes venezolanos a una prisión extranjera en El Salvador.

La corte distrital había ordenado una pausa en las expulsiones de los demandantes hasta que pudiera considerar su solicitud de una orden judicial preliminar en una audiencia el martes. La Administración Trump pidió entonces al Tribunal Supremo que se pronunciara antes de la vista.

«Los detenidos están confinados en Texas, por lo que la competencia es improcedente en el Distrito de Columbia», se indicó en el fallo del Supremo.

A mediados de marzo, la Administración Trump comenzó a enviar a decenas de inmigrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos a una prisión extranjera en El Salvador, utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que anteriormente solo se invocó tres veces: durante la guerra de 1812 entre Estados Unidos y el Reino Unido, y en las dos Guerras Mundiales del siglo XX.

La Administración Trump alegó que estos migrantes venezolanos son todos miembros de la banda criminal Tren de Aragua, y que sus expulsiones estaban permitidas en virtud de la ley.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, citó anteriormente un informe del diario The New York Times, que no encontró pruebas que vincularan a los venezolanos deportados con la pandilla, y añadió que el Tren de Aragua ya había sido desmantelado por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los abogados que representan a algunos de los afectados impugnaron entonces la orden ante el tribunal federal de Washington D. C., alegando que habían sido deportados sin el debido proceso legal.