Pekín: «Los chinos no somos buscapleitos, pero no nos acobardaremos cuando surjan problemas»

Pekín, 8 Abr (Sputnik).- China está preparada para llegar hasta el final si EE.UU. ignora los intereses de ambos países y de la comunidad internacional e insiste en iniciar una guerra arancelaria o comercial, declaró este martes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático, Lin Jian.

«Permítanme recalcar una vez más que las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores, y el proteccionismo no conduce a ninguna parte. Los chinos no somos buscapleitos, pero no nos acobardaremos cuando surjan problemas«, dijo el vocero, en respuesta a una pregunta sobre la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel adicional del 50 % a Pekín si no retira sus contramedidas.

Al mismo tiempo, el portavoz de la Cancillería china denunció que «el abuso de aranceles por parte de EE.UU. vulnera gravemente los derechos e intereses legítimos de otros países, viola las normas de la OMC [Organización Mundial del Comercio], socava el sistema multilateral de comercio basado en normas y afecta la estabilidad del orden económico mundial».

«Se trata de una medida típica de unilateralismo, proteccionismo y acoso económico ampliamente rechazada por la comunidad internacional», aseveró, destacando que «la intimidación, la amenaza y el chantaje no son la forma correcta de relacionarse con China».

En respuesta a otra pregunta, Lin recalcó que «ningún intento de socavar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China» serán tolerados, advirtiendo que «continuarán tomando medidas firmes y contundentes» para proteger los «derechos e intereses legítimos» del país asiático.