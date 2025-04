El berrinche arancelario de EE.UU.: una guerra comercial contraproducente

La última guerra relámpago de aranceles de Washington -imponer gravámenes «universales» a más de 180 naciones y regiones- está incendiando las cosas en casa.

En el momento en que se firmó la orden ejecutiva, los mercados estadounidenses entraron en caída libre: el Dow se desplomó casi un 4 por ciento, las acciones de Apple y Nike se desplomaron y 6,4 billones de dólares desaparecieron de Wall Street en dos días.

Esto no es política económica. Es un incendio económico.

El arte del autosabotaje

¿Los aranceles traerán la manufactura a casa? A pesar de años de presiones, el gigante tecnológico estadounidense Apple todavía trabaja con el 94,5 por ciento de sus proveedores en el extranjero.

Apple no es un caso atípico. La industria de los semiconductores también se enfrenta a obstáculos para volver a Estados Unidos. Intel ha puesto en pausa su fábrica de Arizona. TSMC está retrasando la producción en Estados Unidos. Los problemas que obstaculizan el «made in America» son sistémicos y solo pueden abordarse a través de una reestructuración económica amplia y profunda. Los aranceles no resucitarán mágicamente a las industrias muertas; solo inflan los precios para los consumidores que ya están en dificultades.

La juerga arancelaria de EE.UU., desatada en nombre de «Estados Unidos primero», es de hecho una clase magistral de cómo dispararse a uno mismo en el pie. Los agricultores estadounidenses se verán muy afectados. A raíz del arancel a China de 2018, mientras que las exportaciones de soja de EE. UU. finalmente se recuperaron, la comunidad agrícola sufrió daños irreparables: las quiebras agrícolas del Medio Oeste se dispararon un 30 por ciento, eliminando generaciones de granjas familiares. La «Tarifa 2.0» de hoy corre el riesgo de repetir la historia, pero con mayores riesgos.

El contragolpe de China

Pekín se ha estado defendiendo con acciones precisas, contraatacando con los mismos gravámenes. Pero su mercado sigue abierto a otros. Los fabricantes de automóviles de Alemania, por ejemplo, ahora venden más autos en China que en casa. Los durianes y langostas de la ASEAN ingresan a los mercados chinos libres de aranceles bajo el RCEP, un marcado contraste con el enfoque de «jardín amurallado» de Estados Unidos.

Como declaró el Ministerio de Comercio de China: «Las tácticas de intimidación no funcionarán. Defendemos las reglas, no los caprichos». Tácticas similares han fracasado antes. Cuando Estados Unidos trató de utilizar las exenciones de paquetes pequeños como arma para dirigirse a los productos chinos, los minoristas estadounidenses se rebelaron, ya que el 60 por ciento de las importaciones afectadas son productos esenciales para los hogares de bajos ingresos.

Aliados: de compañeros a presas

Los aliados estadounidenses tampoco se libran, y su respuesta también ha sido contundente. La UE está a punto de aprobar medidas de represalia. Francia advierte contra las «guerras comerciales suicidas». Las industrias alemanas están presionando a Bruselas para que devuelva el golpe con más fuerza. Japón calificó las medidas de «profundamente lamentables».

En el sudeste asiático, la ironía es más espesa que la pulpa de durián, ya que países como Vietnam enfrentan aranceles del 46 por ciento, pero siguen atrapados en el suministro de componentes a los gigantes tecnológicos estadounidenses. Un economista de Hanoi revela la realidad: «Trump quiere que seamos su fábrica, pero no su competidor. Esas matemáticas no cuadran».

La cruzada arancelaria de Estados Unidos no solo está fracasando, sino que está uniendo al Sur Global contra Washington. Estados Unidos solo representa alrededor del 15 por ciento del comercio mundial. El 85 por ciento restante está compuesto por el resto del mundo, incluida China, y no se quedará de brazos cruzados y observará cómo el sistema de comercio internacional, el mismo que fomentó la prosperidad global durante décadas, es destruido por motivaciones políticas egoístas.