Lula afirma que Brasil responderá a aranceles de EE. UU. con reciprocidad

Río de Janeiro, 9 abr (Xinhua) — El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó hoy que la respuesta de su país a los aranceles impuestos por la Administración Trump será la reciprocidad y no descartó recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

«Vamos a ir a la OMC a disputar, que es nuestro derecho, o vamos a responder con reciprocidad. Es lo mínimo que se espera de un país que tiene dignidad y soberanía», declaró Lula a periodistas en Tegucigalpa, la capital hondureña, donde participó en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

El mandatario explicó que aún no se ha adoptado ninguna «medida práctica» contra Estados Unidos, ya que Brasil pretende «utilizar todas las palabras de negociación que el diccionario permita».

«Cuando se acaben las palabras de negociación, tomaremos las decisiones que consideremos adecuadas. Brasil es un país que no busca disputas, no queremos conflictos. Todo en Brasil se basa en el diálogo, en la negociación. Así es como queremos transformar a Brasil en una economía fuerte: conversando, negociando y alcanzando acuerdos», enfatizó.

Lula también manifestó su preocupación por las decisiones unilaterales tomadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, señalando que «cada día anuncia una medida, cada día dice algo distinto».

«No sabemos cuál será el efecto devastador de eso en la economía. Incluso en la propia economía estadounidense, nadie puede afirmar si será bueno o malo. Es necesario saber cuánto costará desde el punto de vista del precio de los productos y de las relaciones multilaterales», sostuvo.

Tras destacar que «el multilateralismo es fundamental para la estabilidad económica que el mundo necesita», Lula rechazó la idea de que la tensión comercial entre Estados Unidos y China pueda beneficiar a Brasil.

«Si digo eso, parecería que estoy deseando que haya una disputa para sacar ventaja. No lo quiero. No soy de los que esperan que otros se enfrenten para beneficiarse. No me gustaría que hubiera más tensión entre China y Estados Unidos», afirmó.