CNN: EE.UU. no dará el primer paso para negociar con China los aranceles

Washington, 10 Abr (Sputnik).- El presidente estadounidense, Donald Trump, estaría esperando que las autoridades chinas den el primer paso para negociar los aranceles, ya que considera que es Pekín quien ha tomado represalias y empeorado la guerra comercial, dijeron a CNN dos altos funcionarios de la Casa Blanca.

De acuerdo con esas fuentes, esta posición le ha sido transmitida claramente a los funcionarios chinos durante dos meses. Otras tres personas aseguraron que se les dijo que el presidente Xi Jinping debería solicitar una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, pero la parte china se habría negado a dar ese paso.

El equipo de Trump opina que la negativa obedece al deseo de Xi de no ser visto como alguien débil al contactar de primero a EE.UU. para las negociaciones, al tiempo que el presidente estadounidense defiende la idea de que un acuerdo entre las dos potencias permitiría que aumenten las exportaciones estadounidenses, que China adopte medidas más radicales en la lucha contra el fentanilo y que se comprometa a reestructurar la plataforma de videos cortos TikTok.

«China quiere llegar a un acuerdo. Simplemente no saben cómo hacerlo. Sabes, es una de esas cosas que no entienden bien. Son gente orgullosa», afirmó el mandatario en la víspera. Pese a la aparente inflexibilidad de Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó a recordar la «muy buena relación» que tuvieron ambos líderes durante el primer mandato de Trump y expresó su confianza en que las diferencias se resolverán «en el más alto nivel».

Disputa en ascenso

La disputa alcanzó una nueva cota este jueves, cuando la Casa Blanca confirmó que cobrará aranceles de 145 % a todos los productos chinos, al tiempo que las autoridades chinas prohibieron la importación de películas de Hollywood e incrementaron a 84 % los tributos arancelarios para mercancías estadounidenses.

Del mismo modo, el portavoz de la cancillería china, Lin Jian, advirtió que su país está dispuesto a luchar «hasta el final» si EE.UU. no da marcha atrás a su política arancelaria, al considerar que desconoce los intereses de los dos países y funge como catalizador de una guerra comercial a gran escala.

«Permítanme recalcar una vez más que las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores, y que el proteccionismo no conduce a ninguna parte. Los chinos no somos buscapleitos, pero no nos acobardaremos cuando surjan problemas», sostuvo el funcionario. (Xinhua)