Washington, 10 abr (Sputnik).- El periodista estadounidense Tucker Carlson está convencido de que Estados Unidos debería reconocer su derrota en una guerra convencional contra Rusia.

«Un hecho que no creo que haya calado en las mentes de los políticos en Washington es que nosotros [los estadounidenses] acabamos de perder la guerra con Rusia. Estados Unidos libraba esa guerra, con el Ejército estadounidense dependiendo del Departamento de Estado, la CIA, libraba esa guerra contra Rusia, nunca lo hizo por Ucrania, a nadie en Washington le importa Ucrania o cientos de miles de hombres ucranianos destruidos […] Podemos simplemente excluir a Ucrania, a nadie le importa», dijo Carlson en una entrevista con el conocido presentador de radio y teórico de la conspiración Alex Jones.

Carlson reafirmó que «fue una guerra contra Rusia». «Ellos odian a Rusia por numerosas razones, ante todo, espirituales», agregó.

Lo que más le preocupa a Carlson es que nadie en Washington lo reconozca públicamente: para él eso equivale a «exagerar el poderío» de EEUU.

«Es así como los imperios acaban destruidos y los pueblos desaparecen. Realmente me asusta eso. Deberíamos saber que no hemos sido capaces de ganar una guerra convencional contra Rusia. Y punto», sentenció.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente.

A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN, mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. (Sputnik)