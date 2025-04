ChatGPT mejora sus capacidades de memoria y podrá recordar conversaciones anteriores

Washington 11 Abr. (Portaltic/EP) – OpenAI ha mejorado las capacidades de memoria de su ‘chatbot’ ChatGPT, que ahora adapta sus respuestas en base al contenido tratado en conversaciones anteriores con el usuario, de cara a ofrecer resultados más precisos y personalizados.

La compañía dirigida por Sam Altman ya lanzo una función de control de memoria para ChatGPT en abril del pasado año, una opción con la que los usuarios pueden solicitar que el ‘chatbot’ memorice algunos temas tratados en los chats para que los recuerde en conversaciones futuras y, así, ofrezca respuestas más útiles.

Ahora, OpenAI ha actualizado la capacidad de memoria de ChatGPT agregando la posibilidad de que recuerde conversaciones anteriores al completo, con lo que podrá adaptar sus respuestas a los temas tratados con los usuarios para mejorar la interacción y ofrecer resultados más precisos.

Así lo ha anunciado el propio CEO de la tecnológica, Sam Altman, en una publicación en X (antigua Twitter), donde ha explicado que han mejorado «mucho» la memoria de ChatGPT porque ahora «puede consultar todas las conversaciones pasadas».

En concreto, el directivo ha subrayado que se trata de una función que avanza hacia uno de los objetivos de la compañía, como es que los sistemas de IA conozcan a los usuarios a lo largo de su vida y «se vuelvan extremadamente útiles y personalizados».

Esta función aparece en la configuración de ChatGPT como ‘Referenciar recuerdos guardados’ y permitirá que el ‘chatbot’ añada contexto de las conversaciones anteriores en sus resultados de generación de texto, voz e imágenes. Con ello, se ofrecerán respuestas más personalizadas en una conversación fluida, sin necesidad de repetir la información compartida anteriormente, como los gustos de los usuarios, sus necesidades o hechos pasados.

Se ha de tener en cuenta que se trata de una opción configurable, por lo que los usuarios podrán escoger si desean que ChatGPT recuerde sus conversaciones o no. Igualmente, también podrán utilizar el chat temporal si se desea tener una conversación concreta que no utilice ni afecte a la capacidad de memoria.

Por el momento, se trata de una mejora que se ha lanzado para los usuarios suscritos a la versión Pro de ChatGPT y se extenderá «próximamente» para los usuarios que utilicen la versión Plus. No obstante, la compañía ha detallado que no está disponible para las regiones de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.