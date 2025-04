Washington, 12 Abr (Sputnik).- Antes de su nueva reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, el viernes, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, brindó una entrevista a The Wall Street Journal, en la que respondió a una pregunta sobre si consideraba al líder ruso un «mal tipo».

«Creo que quiere que la gente entienda que esto es una guerra, y que suceden muchas cosas desafortunadas, a veces deliberadamente, a veces no tan deliberadamente», explicó.

Witkoff comentó su reunión de marzo con Putin y dijo que escuchó hablar durante horas al líder ruso sobre restricciones para el Ejército ucraniano, la política del mar Negro, la infraestructura energética y «redirigir la narrativa de que es un tipo malo».

Para responder a la pregunta de si Putin es realmente «un tipo malo», Witkoff afirmó: «Creo que es fuerte para su país y cree en lo que está haciendo».

El hecho de que el enviado de Trump no repitiera la falsa retórica occidental sobre ‘la maldad de Putin’ provocó un descontento manifiesto del WSJ, que rápidamente etiquetó a Witkoff de «novato» en la diplomacia.

Incluso el título del artículo dice: «Steve Witkoff se embarca en la diplomacia de alto nivel». «Algunos diplomáticos experimentados se preguntaron si Trump debería confiar tales negociaciones a un novato. Hasta enero, Witkoff nunca había trabajado en una institución gubernamental. Repitió la versión rusa de la guerra en Ucrania y se negó a criticar a Putin», escribe el diario.

En respuesta a este tipo de críticas, Witkoff observó sutilmente: «A veces escucho algo como: ‘Bueno, no has pasado muchos años en el Departamento de Estado’. Y casi me dan ganas de decir: ‘¿Y en qué me ayudaría eso?'».

«Zelenski hace que sea muy difícil hacer tratos»

Tras la llegada de Donald Trump al poder en EE.UU. y la activación de los contactos con Moscú sobre el asunto ucraniano, los medios locales han comenzado a sacar conclusiones, afirmando que el mandatario «trata cada vez menos a Ucrania como un socio y se acerca más a Rusia».

Sin embargo, el mismo Trump siempre ha asegurado que no elige las partes y se dedica a la diplomacia real para solucionar la crisis.

El líder estadounidense explicó, más de una vez, que para resolver el conflicto es necesario mantener un diálogo con todos los participantes y señaló que las audiencias de los años anteriores, en las que solo participaba el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, no llevaron a ningún resultado positivo.

«No creo que él [Zelenski] sea tan importante como para estar en las reuniones, para ser honesto con usted. Ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos», dijo en una ocasión. (Sputnik)