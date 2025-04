Derecho de réplica ante las manifestaciones efectuadas por el rector en el Consejo Universitario y ante la circular R-19-2025

Sra. Ana Patricia Fumero Vargas

Directora del Consejo Universitario

Sr. Carlos Araya Leandro

Rector de la Universidad de Costa Rica

Sr. Leonardo Sánchez Hernández

Ministro de Educación – Integrante del Consejo Universitario

Sr. Carlo Díaz Sánchez

Fiscal General de la República

Sr. Iván Vincenti Rojas

Procurador General de la República

Sra. Marta Acosta Zúñiga

Contralora General de la República

Sra. Ilka Treminio Sánchez

Integrante del Consejo Universitario

Sr. Sergio Salazar Villanea

Integrante del Consejo Universitario

Sr. Keilor Rojas Jiménez

Integrante del Consejo Universitario

Sra. Esperanza Tasies Castro

Integrante del Consejo Universitario

Sr. Eduardo Calderón Obaldía

Integrante del Consejo Universitario

Sr. William Méndez Garita

Integrante del Consejo Universitario

Sr. Jaime Caravaca Morera

Integrante del Consejo Universitario

Sr. Hugo Amores Vargas

Integrante del Consejo Universitario

Sr. Fernán Orlich Rojas

Integrante del Consejo Universitario

Sra. Isela Chacón Navarro

Integrante del Consejo Universitario

Señoras y señores:

En la sesión del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, celebrada el 1 de abril del año en curso, el rector de esta casa de estudios tomó la palabra e hizo alusión expresa a mi persona y manifestó inquietudes sobre algunas de mis actuaciones cuando fui director de la Oficina Jurídica de esa institución. Luego, en la circular R-19-2025, del 3 de abril del presente año, nuevamente el rector alude a dos dictámenes que yo firmé, cuestionándolos y anunciando que pidió que se examinaran los mismos.

Dado que las manifestaciones del rector de la Universidad de Costa Rica son, cuando menos, incorrectas y sus dudas sobre la legalidad y corrección de mis actuaciones y criterios carecen de cualquier fundamento sólido, me veo en la obligación de responderle. Además, dado que todas las alegaciones del señor Araya Leandro se dan en el contexto de investigaciones periodísticas sobre el uso de recursos públicos en la Universidad de Costa Rica, tema que es de interés general, he decidido dirigir estas líneas no sólo a dicho funcionario, sino también a las demás personas que integran el Consejo Universitario y a las personas jerarcas encargadas de fiscalizar, cada quien según las competencias del órgano que dirige, el correcto ejercicio de los cargos públicos. Me refiero al Fiscal General de la República, la Contralora General de la República y el Procurador General de la República.

Entrando en materia, lo primero que debo señalar es que esta no es la primera oportunidad en que el rector expresa cuestionamientos sobre mi trabajo y, principalmente, sobre mis criterios jurídicos.

Hago un paréntesis para exponer una vez más que cuando a la Oficina Jurídica bajo mi cargo ingresaron, en el año 2024, distintas consultas sobre la adecuación a Derecho del Reglamento del Régimen Salarial Académico (en adelante, el RRSA), conformé un grupo de siete personas para abordar todas las inquietudes de manera conjunta y coherente. Luego de un trabajo de equipo, regido por el principio de independencia, ese grupo elaboró dos borradores de lo que luego se comunicó como dictamen OJ-335-2024. En éste, el grupo concluyó (y es la tesis que surgió desde que discutimos el primer borrador) que el RRSA presentaba un vicio de nulidad absoluta, consistente en la ausencia de estudios técnicos que acreditaran la sostenibilidad financiera del RRSA. En un video del cual el señor Hugo Amores Vargas dio aviso al equipo (él era parte del mismo y conformamos un grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación) el 25 de junio de 2024, se aprecia al señor Araya Leandro -entonces integrante del Consejo Universitario- manifestar a don Gustavo Gutiérrez Espeleta, que este último contrató a una firma privada para tener un segundo criterio jurídico (sobre el RRSA)

“… por si la Jurídica decía que el procedimiento era correcto, como originalmente la Jurídica así lo tenía destinado a decir” (véase la grabación a partir del minuto 7:51).

Como se puede apreciar, las palabras del hoy rector fueron claras al señalar que la Oficina Jurídica -entonces bajo mi cargo- iba a emitir un criterio a favor del RRSA y terminó emitiendo otro. Eso es absolutamente incorrecto. Desde el primer documento de trabajo se detectó el vicio, tal cual lo corroboró la mismísima persona redactora del borrador en el referido grupo de WhatsApp, donde señaló, ante lo manifestado por el señor Araya Leandro:

“Es correcto, desconozco el fundamento de esa afirmación. La preocupación por la existencia de criterios actuariales, y su impacto en el motivo del acuerdo reglamentario, siempre fue el punto medular del análisis.”

En dos oportunidades, una vía Zoom (debido a que me colocaron una sonda urinaria que me complicaba movilizarme) llevada a cabo el 1 de julio de 2024 y la segunda, en persona, en las instalaciones de CICAP, el 11 de diciembre de 2024, le manifesté al señor Araya el error en sus manifestaciones. Incluso, en esta segunda ocasión le compartí los borradores de aquel dictamen OJ-335-2024, donde consta que siempre se consideró que había un vicio con el RRSA y que yo no cambié el criterio de favorable a desfavorable.

Ahora, nuevamente debo referirme a palabras de don Carlos. Este 1 de abril de 2025, menos de un año después de aquella alusión a mi trabajo en junio de 2024, otra vez el señor rector me cuestiona. Según la grabación de la sesión 6888 del Consejo Universitario (agradezco a las más de diez personas que me la hicieron llegar, porque yo no veo esas transmisiones), a partir de las tres horas y siete minutos del registro audiovisual (3:07), se aprecia al señor Araya hacer mención a una entrevista con un periodista que le cuestionó vehementemente la implementación del RRSA. Luego, sostuvo que con base en el dictamen OJ-414-2024 que yo suscribí, él dictó la resolución R-13-2025. De seguido, procedió a leer algunos extractos del dictamen indicado, en lo referente a lo que allí se señaló sobre el Transitorio 8 del RRSA. Más adelante volveré sobre el contenido de ese dictamen y algunos aspectos sobre los cuales me parece que el rector está muy confundido.

Luego (3 horas 10 minutos 55 segundos), el señor Araya indica que el periodista que lo abordó le mencionó “un oficio” que él no conocía y dice:

“Volvemos al tema de no conocer oficios”.

Yo le pido al rector que aclare a cuáles oficios se refiere y que explique si está cuestionando o no alguna falta de comunicación mía. Ese comentario, tras la mención de un criterio mío que dijo no conocer, puede dejar la idea de que hubo decisiones mías que se manejaron de forma poco clara y por ello espero su aclaración en la próxima sesión del Consejo Universitario.

Continuando con la grabación, el rector expuso que hay un oficio de la Oficina Jurídica, el OJ-471-2024, en el que

“se indica que los transitorios, incluido el transitorio 8 del Reglamento Salarial Académico no son, no están apegados a lo establecido en la Ley de Empleo Público. Es decir, en un primer informe indica que está apegado a Derecho y en un segundo informe dice que no están acordes con lo que señala la Ley de Empleo Público.”

Estas palabras del señor Araya son total y absolutamente incorrectas. Desconozco si ese 1 de abril ya él había leído ambos dictámenes (no son oficios), el OJ-414-2024 y el OJ-471-2024. Tal vez alguien le dio esa información y por ello dijo algo tan lejano de la verdad. En fin, no es cierto que el dictamen 471 contradiga el 414. Dichos criterios se refieren a cosas distintas y se complementan perfectamente.

El dictamen OJ-414-2024 fue trabajado por el grupo de siete personas que ya mencioné. El equipo me propuso un borrador que yo revisé detenidamente. Al final decidí apartarme en varios aspectos de fondo propuestos por ellos. Por esa razón, tal como consta en el grupo de WhatsApp, el 23 de octubre de 2024 informé a esos siete profesionales lo siguiente:

“Hola. Buenas noches. Después de trabajarlo a rato por varios días, hoy finalmente pudimos sacar la tarde para revisarlo completo. Cómo podrán ver, hay modificaciones importantes (los alegatos de inconstitucionalidad los suprimí, pues al final luego se reconocía que no se ha declarado inconstitucionalidad alguna e incluso se señalaba que la ley sigue vigente, incluyendo el Transitorio XI). Por lo sustancial de la modificación, suprimí sus siglas. Yo asumo la responsabilidad del criterio.”

Esa comunicación la envié a las 18:57 horas de dicha fecha y, además, les compartí el criterio que firmé. Como puede apreciarse, fui transparente tanto a lo interno, como a lo externo de la Oficina Jurídica, pues yo entregué personalmente el dictamen 414 a don Gustavo Gutiérrez Espeleta y a don Jaime Caravaca Morera y a doña Carmela Velásquez Carrillo, a quienes les expliqué con claridad los alcances del mismo.

El contenido de ese dictamen 414, en lo que respecta al tan traído y llevado Transitorio 8 del RRSA, es consistente con lo que creo: siempre que se ajuste a la Ley Marco de Empleo Público y a toda la legislación aplicable, así como al Reglamento de la primera, esa norma es conforme a Derecho. Lo que sucede es que ese Transitorio, aunque menciona “acciones afirmativas” (ya que se me abre, gracias a las alusiones de don Carlos, la oportunidad de referirme al tema, debo decir que ese término está mal usado, por lo que sigue), en realidad se refiere a criterios para disponer el traslado del salario compuesto al global en el ámbito académico.

Hay algo muy importante que se indica en ese 414 y que no escuché que el rector haya informado en su alocución al Consejo Universitario. En ese dictamen expresamente se advirtió (me parece -véase la grabación de esa sesión a partir de las 3 horas 9 minutos 15 segundos- que el señor Araya sólo citó la primera oración de lo que sigue, pero no la segunda):

“Esto significa que, en la medida en que se acredite la viabilidad y sostenibilidad financiera de lo acordado y se respeten los principios, la Universidad debe definir la nueva escala y categorías de salarios. Lo que sucede es que ello -tal como lo ha definido la Procuraduría General de la República en tiempos recientes- no implica que puedan fijarse modalidades de transición del salario compuesto al global, que contravengan la Ley Marco de Empleo Público o su Reglamento .”

(La negrilla y el subrayado son suplidos)

De forma expresa y clara, lo que yo sostuve en octubre de 2024 es que siempre y cuando (destaco esa condición) se cumpla la Ley Marco y su Reglamento, aquellas medidas del Transitorio 8 son viables. De allí que se concluyera que son conformes a Derecho. El dictamen 414 se compone tanto de sus conclusiones como de sus fundamentos. Entonces, es importante, para medir sus alcances, leer completo ese dictamen. Lo importante del tema es que en ese criterio se indicó que ninguna medida contraria a dicha Ley y su Reglamento, podría ser implementada.

Además, me parece importante destacar que en el referido dictamen 414, la conclusión sexta ciertamente es:

“6. Las medidas contenidas en el Transitorio 8 del RSA son acordes a Derecho.”

Lo que sucede es que esa conclusión no está sola. Justo la que sigue, la séptima, es la siguiente:

“7. La Universidad está sujeta a la Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento, en lo que respecta a los mecanismos de transición del salario compuesto al salario global.”

De conformidad con lo anterior, mi criterio fue siempre constante: cualquier traslado de salario compuesto a global debe ajustarse a la Ley Marco y a su Reglamento. Si no se ajusta, pues es contrario a Derecho.

Me parece oportuno indicar que lo suscrito por mí en el dictamen 414 no fue el único criterio interno de la Universidad en que se advirtió la necesidad de que todo lo relacionado con el RRSA debía ser conforme a la Ley Marco y su Reglamento. Hay otro órgano que advirtió lo mismo y con igual claridad. La Oficina de Contraloría Universitaria (OCU), emitió el informe OCU-R-135-A-2024, del 6 de agosto de 2024, el cual -por cierto- me hicieron llegar después de que el rector se refirió a mí en la sesión del 1 de abril de 2025. Expresamente, la auditoría institucional señaló al Consejo Universitario -del cual el señor Araya era miembro en esa fecha- lo siguiente:

“En cuanto al alcance de lo normado en el transitorio N° 8 del RSA, se alerta que en ningún momento la Ley y/o su Reglamento, establece la posibilidad del traslado voluntario al sistema de salario global, sin que medie algún nuevo nombramiento o movimiento ascendente.”

De nuevo, es evidente que el Transitorio 8 sólo podía aplicarse en absoluta consonancia con la Ley Marco y su Reglamento. O sea, no había ni hay margen para implementar, con base en el RRSA, medidas no contempladas en dicha ley. Luego, en el mismo informe, la OCU señaló:

“En función del análisis realizado, la Contraloría Universitaria observa que los elementos antes señalados no guardan armonía con lo establecido en la LMEP y su Reglamento en los siguientes aspectos: …

El Reglamento a la LMEP en el artículo 37, norma los supuestos de inaplicación del salario global. En ningún momento la Ley y/o su Reglamento, establece la posibilidad de traslado voluntario en caso de que el salario compuesto sea inferior al salario global definido por la institución, sin que medie algún nuevo nombramiento o movimiento ascendente . Ni en la LMEP ni en su reglamento, condicionaron la viabilidad de la transición del salario compuesto al salario global a aspectos de índole presupuestario o de conveniencia institucional .”

(La negrilla y el subrayado son suplidos)

Así, el dictamen OJ-414-2024 y el informe OCU-R-135-A-2024 concuerdan al sujetar cualquier implementación del RRSA a que éste esté ajustado a la Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento. No comprendo, entonces, de donde surgen las dudas sobre este tema.

Ahora bien, en el dictamen OJ-471-2024 se sigue exactamente la misma línea que en el 414. No hay contradicción entre ellos. Se complementan entre sí. ¿Qué se me preguntó como base del 471? Se quería saber si es posible aplicar el salario global (es decir, el RRSA) a personas que no experimentaron cambios ascendentes después de que entró a regir la Ley Marco de Empleo Público. Por supuesto que dije que no. Eso no es posible, porque iría precisamente contra la referida Ley, que no prevé una aplicación retroactiva, sino que regula los traslados con supuestos que se deben dar a partir de su vigencia. Incluso se desarrolla en el 471, por qué el mismo se ajusta al 414 y se destaca que siempre estuvo presente la condición de que todo traslado debe ajustarse a la Ley Marco y al Reglamento de esta.

En otras palabras, no es cierto que se diga en el 471 que el Transitorio 8 es ilegal. Lo que se está indicando es que nadie que no cumpla con el supuesto de un ascenso después del 10 de marzo de 2023 (cuando entró a regir la Ley Marco de Empleo Público), podría ser trasladado del salario compuesto al global. Y bueno, esta conclusión concuerda con lo comunicado al Consejo Universitario por la OCU en el informe OCU-R-135-A-2024 (que -reitero- conocí hace un par de días), el cual debería ser compartida a toda la comunidad universitaria, que es la que enfrenta mayores riesgos por la aplicación del RRSA.

Espero que todo esto sea aclarado por el rector ante el Consejo Universitario y rectifique sus afirmaciones, porque nunca dije que el Transitorio 8 no estuviera apegado a Derecho. Lo que expresé en los dos dictámenes es que todo traslado de salario compuesto a global, debe ajustarse a la Ley Marco y a su Reglamento, de manera que supuestos como los que se me consultaron y fueron respondidos en el 471, sí son ilegales.

Siguiendo con el contenido de la intervención de don Carlos, él manifestó (3 horas 12 minutos 1 segundo):

“Hay un elemento que yo quiero contarles porque a mí me llama poderosamente la atención. Incluso estamos averiguando la legalidad de esto y es que el señor ex director de la Oficina Jurídica firmó ese documento, primero firmó un documento en octubre donde dice que todo está apegado a la ley y el 31 de diciembre de 2024, a las 10:53:01 de la noche firma un documento donde dice que el reglamento, que los transitorios no están acordes con lo que señala la Ley Marco de Empleo Público. A mí esto me parece grave, pero me parece espantosamente grave, como lo dicen por, como lo escucho por ahí, que además esto se ventile en la prensa.”

Lo recién transcrito es lo que me movió a redactar este derecho de réplica.

Primero, tal como ya indiqué y no voy a repetir, yo nunca dije que todo estaba, así, en aislado, acorde a la ley, sino que siempre expresé que para que ello fuera así, había que observar la Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento. Además, tampoco dije que el Transitorio 8 fuera ilegal. Lo que expresé es que ni éste, ni mucho menos la Ley Marco, permiten trasladar a salario global a quienes no experimenten un ascenso después del 10 de marzo de 2023. Esto lo puede constatar cualquiera que lea ambos documentos, por lo que no entiendo la confusión en que cae el rector.

Segundo, voy a ahorrarle al señor Araya y a sus asesores jurídicos averiguar si es legal firmar un dictamen el 31 de diciembre de 2024 al ser casi las 11:00 de la noche. La respuesta es simple: claro que sí lo es.

Sé bien que a quienes mal entienden la autonomía universitaria no les gusta que les citen la Ley General de la Administración Pública (más abajo volveré sobre esto), pero aquí debo señalar que el artículo 267 de la referida Ley claramente me permite, como jefe de oficina, trabajar en días y horas normalmente inhábiles. Incluso, en tal condición, podría autorizar a mis subordinados a hacerlo.

Y en este caso no comprendo qué es lo que trata de insinuar el señor Araya. Antes de finalizar mis tareas como director de la Oficina Jurídica (lo cual agradezco a Dios, porque no sé cómo estaría mi salud si tuviera que batirme en la cantidad de frentes que tiene abiertos la Universidad de Costa Rica este 2025) consulté al personal quiénes iban a trabajar durante el cierre colectivo. Eso fue del conocimiento del entonces director designado de la Oficina. Así, el 20 de diciembre de 2024, el asistente Bryan Carvajal Navarro me confirmó, por medio de correo electrónico, la lista de personas que laborarían durante el cierre colectivo. En esa lista figuro yo, quien anuncié que trabajaría los días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2024. Esta lista fue remitida a la encargada administrativa de la Oficina Jurídica mediante correo electrónico del 22 de diciembre de 2024. Además, al entonces director designado de la Oficina se le copió este último correo. Así que no hay nada que deba llamar la atención del señor Araya, pues yo fui director hasta las 23:59:59 horas del 31 de diciembre de 2024 y todo lo que hice lo realicé con la investidura del cargo. Así de simple y claro.

Cabe cotar que el 6 de enero de 2025 envié un correo electrónico al hoy director de la Oficina Jurídica, resumiéndole todo el trabajo realizado durante el cierre colectivo. Allí expresamente le indiqué:

“Para que lo tengás en cuenta, durante el cierre colectivo y hasta el 31 de diciembre, recibí, revisé, redacté y/o firmé decenas de documentos (oficios, dictámenes y opiniones jurídicas).”

La transparencia no se acredita con palabras, se demuestra con actos. Y ese correo es claro al indicar que yo redacté documentos durante el cierre colectivo. Es igualmente claro al señalar que fueron decenas los documentos, entre lo firmado (que incluye el tan cuestionado -en la Universidad- oficio OJ-750-2024 que dirigí al señor Fiscal General de la República), lo revisado y lo redactado, aparte de lo que recibí en ese mismo período, los que conocí en ese período. Les puedo decir que si yo hubiera sido el director jurídico entrante, hubiera examinado todo lo firmado durante el cierre colectivo por mi antecesor. Realizando tal examen, si se hubiera dado alguna irregularidad, la habría detectado. Pero me resulta evidente que eso no se dio.

Por cierto, ese correo que menciono en el párrafo anterior, fue copiado a todas las personas que trabajaron durante ese cierre colectivo y pueden dar fe de lo que digo. Y todo, absolutamente todo lo que firmé, fue despachado por medio del SIGEDI. Eso incluye el dictamen OJ-471-2025 (y el oficio OJ-750-2024). Dado que todos esos documentos se canalizaron a través del medio institucional, no veo cuál oscuridad habría en mi proceder. Si el equipo del señor Araya no lo revisó, no lo leyó, no lo consideró importante o no le informó a él, eso es asunto que debe esclarecer con sus colaboradores. Yo lo canalicé todo a través de los medios institucionales, con total transparencia.

Y siempre en relación con este tema, no veo qué le extraña a don Carlos sobre el período que laboré durante el cierre colectivo. Él mismo, mediante oficio R-530-2025, del 23 de enero de 2025, me reconoció esos días del cierre colectivo como laborados y me los “devolvió” por las vacaciones no disfrutadas.

Para finalizar este punto, quiero decir que no comprendo las insinuaciones del rector, pues si él revisa el chat que teníamos él y yo en WhatsApp, podrá verificar que gozando él de la condición de rector electo, el 17 de octubre de 2024, a las 11:09 pm (23:09 horas) le remití el dictamen OJ-410-2024 (referente al escalafón administrativo) y le indiqué:

“Disculpe la hora, pero estas son las horas en que puedo atender los asuntos que redacto yo. Buenas noches.”

A lo que respondió:

“Muchas gracias David. Feliz noche.”

Entonces, don Carlos sabía muy bien, por mis propias palabras, que cuando fui director de la Oficina Jurídica, yo sólo podía redactar mis propios criterios a altas horas de la noche. De allí que no veo por qué le dijo al Consejo Universitario que haber firmado el dictamen OJ-471-2024 a altas horas de la noche de un día laboral para mí, le llamaba poderosamente la atención. Solicito que se pida a la Oficina Jurídica que rinda un informe en el que se indiquen las horas en que firmé todos los documentos que emití entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, para que puedan constatar lo habitual que era para mí trabajar tarde en la noche, fines de semana y hasta feriados. Sólo una incapacidad laboral hubiera invalidado alguna de mis firmas, pero no hay ninguna.

Ahora, a propósito de ese dictamen OJ-410-2024 que remití a don Carlos casi a media noche del 17 de octubre de 2024, quiero decir que el criterio allí vertido fue confirmado mediante el dictamen OJ-450-2024, también redactado por mí. Y es que estimo inconstitucional que se pague el escalafón administrativo, pues si la Sala Constitucional declaró contrario a la Constitución el pago del escalafón académico, las mismas razones de inconstitucionalidad aplican para el escalafón administrativo (se trataría de un doble pago de la anualidad). Entonces, ya que al cuestionar mis criterios, el rector me abrió la puerta para expresarme ampliamente, quiero decir que no comprendo cómo en el Comunicado y Minuta de la sesión celebrada el 27 de febrero de 2025 de la Mesa de Negociación de las Políticas Salariales de la UCR, se anuncia el acuerdo con el SINDEU de revisar si procede pagar el escalafón administrativo. De una vez, advierto que eso significaría abrir otro frente más para la Universidad, pues no dudo que se estaría ante un pago ilegal e inconstitucional.

Adicionalmente, quiero expresar que no entiendo cómo en ese comunicado se señala que se continuará aplicando “precautoriamente” la Ley 9635. Tengo claro que esta es una diferencia mayor entre mi pensamiento y el del señor Araya, según lo conversamos personalmente, cara a cara, el 11 de diciembre de 2024. Entiendo que él crea que la Universidad se rige por el Derecho Universitario, pero para mí debe ajustarse plenamente al Derecho Público, incluido el Administrativo. Según mi parecer, la Universidad de Costa Rica es una institución autónoma. Se nutre económicamente y de manera esencial, del presupuesto nacional. Así que no escapa a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ni a la fiscalización propia de la Hacienda Pública.

Sé que la posición del rector es diametralmente opuesta a la mía y está retratada en un vídeo que me enviaron (de nuevo, más de diez personas), correspondiente a una sesión con quienes tienen la obligación (por ley y de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República) de ajustar su dedicación exclusiva a lo que se dispone en la Ley de Salarios de la Administración Pública. Allí -en esa sesión- expuso don Carlos que la Ley 9635 no se aplica a la Universidad por la autonomía universitaria. Sinceramente, no podría sostener yo semejante cosa y mucho menos querer gritarlo al mundo. La Universidad goza de autonomía para cumplir su misión constitucional y para darse gobierno, pero en materia de presupuestos, contratación pública, régimen de empleo y otras, hay normas legales que la vinculan.

Vean ustedes cómo el propio Estatuto Orgánico niega la tesis de la “potente” autonomía universitaria: el señor Ministro de Educación tiene asiento, voz y voto en el Consejo Universitario. No imagino que él pueda asumir una idea como Ministro y otra como consejero. En síntesis, para mí, la malla perimetral de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio no es equivalente a las murallas de la Ciudad del Vaticano.

Y, de nuevo, ya que el señor Araya Leandro me hizo partícipe de esta discusión sobre el RRSA, debo señalar que nunca me referí a la totalidad de dicho cuerpo normativo. Y hay un tema del mismo que me preocupa: el “enganche” establecido en los artículos 2 y 3, respecto del salario de Decano o Decana. Esto porque según la Ley Marco, pueden darse ajustes a la baja si se cumplen diversas condiciones, pero en el RRSA, en cambio, un movimiento condiciona todos los demás, lo cual dudo que sea conforme a la normativa nacional. Además, el Transitorio 3 del RRSA, que -destaco- no fue analizado ni en el dictamen 414, ni en el 471, me parece que roza la misma Ley, pues si las autoridades allí mencionadas no experimentaron el ascenso después del 10 de marzo de 2023, entonces no estarían en los supuestos de la Ley Marco y su traslado del salario compuesto al global resultaría contrario a Derecho.

Ya para finalizar, quiero admitir que no había leído la Resolución R-13-2025 hasta que el señor Araya me involucró en esta discusión. Aunque no me están consultando mi parecer, voy a externarlo: pese a que es muy confusa (por el razonamiento circular de sus resultandos y considerandos), entiendo que con esa resolución se pretende “restaurar” normas del RRSA, particularmente los Transitorios 3 (respecto del cual yo no me había pronunciado hasta ahora, reitero) y 8. Pero me da la impresión que esa Resolución no se ajusta a los Transitorios mencionados y menos aún encuentra sustento en el dictamen 414. Según mi criterio, esa resolución no “restaura” nada, sino que más bien innova la normativa universitaria, pero a contrapelo de la nacional.

Además, parece que mediante una resolución se agrega un supuesto no contemplado en el RRSA, que es norma superior y que, además, contraviene la Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento (que también es superior en rango al RRSA). Esto porque en la medida en que esa resolución del rector Araya permita que personas que no hayan ascendido en régimen o ascendido como autoridades después del 10 de marzo de 2023, se trasladen al salario global, entonces en cuanto a ese extremo, la resolución de comentario sería contraria a Derecho. De allí que no me extrañaría que órganos externos a la Universidad procuren invalidarla o, cuando menos, dejarla sin efecto. Y esto sí que causaría un perjuicio a las personas trasladadas ilegalmente del salario compuesto al global, pues podría estarse ante un supuesto en que deban devolver lo percibido indebidamente. Eso sólo las autoridades respectivas lo podrán determinar.

Cabe agregar que las manifestaciones de don Carlos el 1 de abril encuentran eco en la circular R-19-2025, en la que se indica que se estaría solicitando a la Oficina Jurídica un examen de los dictámenes 414 y 471. Sobre esto, quiero indicar que si se tratara de una reconsideración de los mismos, pues entonces la Rectoría deberá aportar el criterio de su Asesor Jurídico (o el Consejo Universitario, si es el consultante, el de su propio asesor). Además, en la Oficina Jurídica debería llevarse a cabo un consejo técnico para abordar el tema. Pero conociendo la experiencia y conocimiento de sus profesionales, no imagino que alguien vaya a sostener que si no cuenta con ascensos después del 10 de marzo de 2023, la persona interesada pueda ser trasladada del salario compuesto al global. En fin, el tiempo dirá.

Siempre en relación con los dictámenes 414 y 471, debo expresar con claridad que en ninguno de ellos se examinó el Transitorio 3 del RRSA, por lo que no comprendo cómo se quiere relacionar esos criterios con esta norma, la cual, para mí, tal como lo manifiesto en este documento, carece de validez jurídica, porque me parece contraria a Derecho.

Sobra decirlo, pero obviamente cuento con el respaldo de todos los documentos (incluyendo los audiovisuales) que menciono en esta réplica. Además, aunque el rector haya dicho el 1 de abril que “la prensa nunca es buen aliado en eso de conocer los oficios”, lo cierto es que como se está ante una discusión de interés público relacionada con el uso del presupuesto que recibe la Universidad de Costa Rica a través del FEES y como se está discutiendo la legalidad de normas y se cuestionó mi accionar cuando fui funcionario público, pues entonces estoy en disposición de probar mi dicho aportando esa prueba a los periodistas que la requieran y al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y a la Contraloría General de la República. Además, esa manifestación del señor Araya externando su disgusto porque estos temas se ventilen en la prensa, me es muy similar a la errónea idea de que “la ropa sucia se lava en casa”, planteamiento que me parece contrario tanto a la normativa de control interno como a lo estipulado en el Código Procesal Penal sobre el deber de denunciar.

Cabe añadir, para terminar, que si son tantas las dudas que tiene don Carlos sobre mis criterios y está tan convencido de su idea de autonomía universitaria, de sus alcances y de la legalidad de la resolución R-13-2025, al igual que la del RRSA y sus Transitorios, entonces tiene un camino abierto: que formule las consultas correspondientes a la Procuraduría General de la República y a la Contraloría General de la República. Esos órganos pueden -cada cual según sus competencias- evacuar las inquietudes del señor rector. Conviene agregar que, según mi memoria, tanto el Tribunal Supremo de Elecciones como la Asamblea Legislativa efectuaron consultas como las que propongo. ¿Por qué no debería la Universidad de Costa Rica seguir el mismo camino?

En razón de todo lo expuesto y en proporción a la forma y los medios utilizados por el rector Araya Leandro para cuestionar mi proceder, solicito:

Que esta réplica sea integralmente leída en el Consejo Universitario y que esa lectura sea efectuada en vivo, así como registrada en audio y video, en la próxima sesión del Consejo Universitario. Que esta réplica sea difundida integralmente a la comunidad universitaria, por los mismos medios que fue difundida la circular R-19-2025 y que se adjunten los dictámenes OJ-414-2024 y OJ-471-2024, para que la comunidad universitaria compruebe lo que aquí indico. Que el rector Araya Leandro rectifique sus manifestaciones y exponga, tanto en el Consejo Universitario como mediante circular, el real alcance de los dictámenes OJ-414-2024 y OJ-471-2024. Que el rector Araya Leando emita una circular indicando que corrige todas las manifestaciones de la circular R-19-2025 en las que alude a contradicciones entre los dictámenes OJ-414-2024 y OJ-471-2024. Que el rector Araya Leando admita públicamente que la resolución R-13-2025 no tiene asidero en el dictamen OJ-414-2024, pues en la resolución se regula un tema respecto del cual no hubo pronunciamiento en dicho dictamen. Que en caso de que se requiera que yo comparezca ante el Consejo Universitario para referirme a lo aquí expuesto, se me convoque con antelación suficiente, de modo que pueda reunir al equipo jurídico que me apoya para que me acompañe.

Cartago, 7 de abril de 2025.

(*) David Alberto Fallas Redondo