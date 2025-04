Muchos de los enemigos de la UCR están adentro

Columna Poliédrica

Es decepcionante observar lo que está pasando en la Universidad de Costa Rica (UCR). No hay que ser profesor, administrativo o estudiante de esa universidad para darse cuenta que los grupos detrás de la disputas por corrupción y otras relacionadas, lo que menos les importa es la institución; se trata de personas que, únicamente, tienen en su mente perjudicar a sus adversarios y les importa un pepino el deterioro que está teniendo la imagen y reputación de la UCR.

No es la primera vez que esta casa de estudios superiores experimenta este tipo de situaciones. En el pasado se han dado disputas que terminaron con la creación de otras universidades, debido a la salida de distinguidos académicos que tenían disputas a lo interno de sus unidades académicas; cuesta entender las razones que generan este tipo de disputas en centros de educación superior, sin embargo, no se trata de una conducta autóctona, a lo largo de la historia es posible advertir situaciones similares en diferentes universidades del mundo.

A simple vista es posible ubicar a dos grupos en disputa. Uno vinculado con el anterior Rector, Gustavo Gutiérrez Espeleta y otro relacionado con el actual Rector, Carlos Araya Leandro; ambos personajes deberían poner sus intereses a un lado y junto con sus allegados, hacer un alto en el camino y procurar los intereses institucionales, en otras palabras, tener altura de miras para entender que sus posturas le ocasionan un enorme perjuicio a la UCR.

Los principales enemigos de la UCR, históricamente, proceden de su propio entorno. A finales de los ochenta, por ejemplo, el cuestionamiento que se hizo al presupuesto de las universidades públicas, lo hicieron profesores universitarios que decían conocer los vicios institucionales de los centros de educación superior y que su amor por ellas, les llevaba a plantear cuestionamientos de diverso tipo; el principal ejemplo en ese sentido lo fue la profesora Matilde Marín Chinchilla, mejor conocida como Nini Chinchilla, una de las principales responsables de la reforma constitucional en relación con los presupuestos de las universidades públicas.

La lista de enemigos autóctonos de la UCR es grande. La principal característica de estos personajes es que todos y todas declaran su amor por la institución, al igual que lo hacen los grupos que están en conflicto en la actualidad; no hay que ser muy brillante para entender que se trata de un planteamiento retórico y que sus verdaderos intereses están lejos de los intereses institucionales, aspecto que termina siendo sumamente dañino para la imagen de la institución a lo interno y a lo externo de la sociedad costarricense.

Y mientras estas disputas se desarrollan, el gobierno de Rodrigo Chaves Robles se frota las manos. Es evidente que todas las cosas que han salido y que continúan saliendo, serán utilizadas por el grupo que está en el poder para dañar a la UCR; entiéndase, a la institución, no a los grupos en disputa sino a la universidad como un todo, lo que genera que otras instancias lleven agua a su molino.

Cuando lo que impera es la pasión humana, la razón pierde todo sentido. La sensatez brilla por su ausencia en este tipo de disputas, no se puede entender cómo pueden ser tan poco inteligentes cuando se supone que los grupos en disputa deberían serlo; lo anterior refleja que la inteligencia no se mide con títulos académicos o con puestas en escena en esos espacios, las personas inteligentes son aquellas que tienen sentido común y pueden comportarse de acuerdo con las circunstancias que las rodean.

Tengan un poco de criterio. Nadie está diciendo que se esconda la corrupción, nadie está planteando que no se responda cuando las denuncias no tienen fundamento; lo que se está expresando es que tengan sentido común, utilicen los procedimientos que el ordenamiento jurídico establece y que, sobretodo, antepongan los intereses institucionales frente a las bajas pasiones que guían este tipo de dinámicas que, casi siempre, no conducen a absolutamente nada.

No obstante, ya sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot