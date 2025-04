«La UE se formó para perjudicar a EE.UU.», según Trump

Washington, 14 Abr (Sputnik).- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que la Unión Europea fue formada para «perjudicar» al país estadounidense, al comentar los recientes aranceles recíprocos masivos contra los socios comerciales de su país.

«No olviden que la Unión Europea se formó precisamente para eso. Se formó para perjudicar a EE.UU. en el comercio«, declaró, tras reunirse este lunes con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Asimismo, señaló que China y Vietnam también mantienen «una reunión encantadora» para «averiguar cómo fastidiar a EE.UU.».

Trump recordó que varios miembros de la OTAN «no pagaban sus cuentas». «Ahora, desde que me involucré, han estado pagando sus cuentas. Recibí más de 600.000 millones de dólares para la OTAN. […] Tenían ocho naciones de las 28 que pagaban sus facturas, el resto eran muy morosas. Y yo dije: ‘Si no pagan sus facturas, no los protegeremos más’. Y el dinero entró a raudales, más de 600.000 millones de dólares», detalló.

Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense señaló que, tanto Washington como Bruselas salen «perjudicados» por la guerra comercial y el bloque comunitario «tiene que sentarse a la mesa» de conversaciones. «Pero, la UE se ha aprovechado terriblemente de ello: no aceptan nuestros productos alimenticios, no aceptan nuestros coches, nosotros aceptamos millones de sus automóviles, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz y muchos otros. Llegan por millones. Pero no hay Chevrolet [estadounidenses] en Múnich», añadió.