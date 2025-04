Un día te levantas y te das cuenta que eres un viejo…

La víspera puedes haber estado bailando, sintiéndote muy chirote, viendo como a algunas mujeres aún las atraes, piensas que la vida no tiene término.

Te acuestas y duermes muy bien, el día siguiente no puedes levantarte sin ayuda, ya no eres más la persona que eras.

Hoy, 13 de abril del 2025, recién me entero de la muerte de Mario Vargas Llosa, a quien leí desde muy joven hasta hoy, fue en realidad un escritor muy importante en mi carrera, me acerqué a él desde hace cincuenta años, cuando deseaba comprar su libro: “Historia de un deicidio”, que compré hace escasos tres años y leyéndolo solo supe que debí haberlo leído cuando lo quería, pero no tuve la plata. Debí haberlo leído muy joven, quizá hubiera abandonado la profesión de médico que recién obtenía. No obstante, tanto leer su magna obra, este libro era el que podía haber cambiado mi vida. Me queda un libro de él, que espero leerlo ahora ya muerto. Pese a que tengo otros escritores predilectos, su maña para criticar todo lo que no iba con su manera de pensar, lo convirtió en un compañero de mesa de noche. Ya se habrá enterado si hay algo allá, donde llegan en mayor volumen los y las viejas.

Ese peruano disfrazado de español, que vivió para leer y escribir, una mente intelectual profunda, que en sus ensayos ponía en una prosa limpia, lo que escribía en su ficción: ficción llevada desde y hacia la realidad; un enemigo de Alejandro Mayta en plena guerra fría, de donde saqué yo escribir una novelita política que fue a un concurso declarado desierto, pero que pese a cuarenta y cinco años de guardada, doña Lilia Ramos le escribió un excelente resumen, pero quedó muerta en un cajón de mis recuerdos.

Pocos días atrás lo veía en Lima, ya se notaba su edad, quizá él percibió ese cambio y aquella mañana amaneció siendo un viejo.

Sin lugar a dudas algunas personas quedan dentro de nuestra alma, profundamente adheridas, que será hasta un día en que nos marchemos, cuando entendemos esas relaciones nacidas de la intimidad literaria. Grande fue Mario Vargas Llosa.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes, es Médico.