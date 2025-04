Costa Rica impulsa su oferta turística en Brasil

San José, 15 Abr (Elpaís.cr).- Costa Rica consolida su presencia en el mercado turístico brasileño con una destacada participación en la feria World Travel Market (WTM) Latinoamérica 2025, que se celebra del 14 al 16 de abril en el Expo Center Norte de Sao Paulo, Brasil.

La delegación costarricense, encabezada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la organización Proimagen Costa Rica, está acompañada por 19 empresas turísticas nacionales, que promueven al país como un destino ideal para los amantes de la naturaleza, la cultura y la aventura.

Durante el evento, los representantes costarricenses han enfocado su estrategia en destacar la biodiversidad accesible del país, que permite a los visitantes recorrer playas, volcanes, bosques y montañas en un solo viaje. Este enfoque ha captado la atención de operadores turísticos y mayoristas brasileños, en un esfuerzo por posicionar a Costa Rica como una opción atractiva para el mercado sudamericano.

“La presencia en ferias es la puerta de entrada para conectar con los mayoristas, encargados de ofrecer el destino a sus clientes y potenciales turistas”, afirmó Carolina Trejos, directora de mercadeo del ICT.

“En esta ocasión, WTM tiene un significado más especial para Costa Rica, gracias al vuelo directo desde Sao Paulo al país, que le da mayor facilidad al turista para visitarnos y enamorarse de nuestro país”, agregó.

El vuelo directo operado por la aerolínea GOL, inaugurado en noviembre de 2024, ha sido clave para fortalecer los lazos entre ambos países. Solo en 2024, Costa Rica recibió 20 102 turistas brasileños por vía aérea, y en los primeros dos meses de 2025 ya se contabilizan 4 148 visitantes provenientes de Brasil.

El presidente de Proimagen Costa Rica, Christian Doñas, resaltó la importancia de esta participación: “Reafirmamos el compromiso con el aumento de la visitación turística y la desestacionalización de las temporadas. Con una estrategia clara, enfocada en resaltar nuestra sostenibilidad, ecoturismo, fenómenos naturales únicos, riqueza cultural y gastronomía, buscamos fortalecer la imagen de Costa Rica en mercados clave a nivel mundial”.

Entre las empresas costarricenses presentes en la feria se encuentran Mapache Rent a Car, Marriot Hotels of Costa Rica, Travel Excellence, Hotel Hacienda Guachipelín, Best of Costa Rica Tour Operator, Adobe Rent a Car, entre otras, todas con el objetivo de establecer contactos, negociar y presentar sus propuestas ante un público internacional ávido de nuevas experiencias turísticas.

Aunque Brasil cuenta con una destacada oferta de playas y naturaleza, muchos turistas valoran la diversidad de ecosistemas que ofrece Costa Rica en distancias cortas, lo que permite una experiencia única y variada en pocos días.

En el pasado, los viajeros brasileños han registrado estadías promedio de 13,6 noches y un gasto diario de aproximadamente USD $118,8, participando en actividades como surf, visitas a volcanes, observación de flora y fauna, baños en aguas termales, y recorridos culturales por museos, galerías y comunidades indígenas.

Con su participación en la WTM Latinoamérica 2025, Costa Rica reafirma su apuesta por la diversificación de mercados y el fortalecimiento de su imagen como destino turístico sostenible, auténtico y lleno de experiencias inolvidables.