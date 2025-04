Pensar como ciudadanos de un mundo sin fronteras

Después de muchos años de viajes y aventuras por el mundo, cuando observo hoy las llamadas “políticas de Estado” basadas en esos casi primitivos conceptos de “soberanía nacional” e “integridad territorial”, no puedo pensar otra cosa que en todas aquellas gentes con las que me crucé en algún momento de mi vida por los caminos de la Tierra. Gentes a las que les importa muy poco todas esas políticas y conceptos, pues su día a día les ocupa demasiado tiempo como para perder el tiempo en el gran “circo” del que viven unos pocos. Eso sí, de ese “circo” también hay mucha gente bien entretenida con el espectáculo, sobre todo en el “primer mundo” y concretamente en las clases más acomodadas. Un “circo” cuyo principal referente es un individuo que es todo un “indigente intelectual” y que preside el país más poderoso del planeta, ni más ni menos.

Este es el punto donde nos encontramos en este momento tras miles de años de evolución humana, con un individuo que dicta órdenes arancelarias con las que pretende imponer una hegemonía a todos los pueblos de la Tierra. Pero, repito, a mucha gente todo esto no le importa absolutamente nada. En algunos casos esta gente despreocupada de las “políticas de Estado” tiene que ver con personas que paradójicamente pasan de un país a otro con mucha normalidad, haciendo cuotidiana unas “transacciones comerciales” basadas en la oferta y la demanda de mano de obra. Una realidad transfronteriza que protagonizan las personas de los orígenes más humildes, ya sean tibetanos trabajando como porteadores en el Himalaya de Nepal, o bien indígenas procedentes de Panamá para recolectar café en las montañas de Costa Rica.

Evidentemente, detrás de todos estos movimientos migratorios hay todo un sistema económico y social que empuja a las personas a la búsqueda de trabajo y oportunidades, en unos casos al otro lado de la frontera donde viven, pero en otros casos a una larga distancia de sus lugares de origen. En el caso de los migrantes africanos que quieren entrar en Europa, o en el caso de los migrantes latinoamericanos que quieren entrar en Estado Unidos, el contexto es mucho más crudo y perverso, pues es una “mano de obra” que las sociedades del “primer mundo” necesitan como el agua, pero al mismo tiempo la detestan. Yo en ningún caso voy a pedir a personas de origen humilde que “piensen como ciudadanos de un mundo sin fronteras”, básicamente porque muchos de ellos ya actúan como tales sin tan siquiera planteárselo. A quien hay que pedir este pensamiento es a todo el grueso de población de los países más desarrollados.

Sin embargo, soy consciente que en el “primer mundo” sólo está en disposición de convertirse en un “ciudadano de un mundo sin fronteras”, aquella persona que está dispuesta a salir de su comodidad, a viajar asumiendo riesgos y a comprender la realidad del mundo en su diversidad. Y aunque la indignación y la perplejidad crecen día a día entre los ciudadanos europeos y norteamericanos, pocos son los que están dispuestos a oponerse a las “políticas de Estado” y a pensar en que todo eso de la “soberanía nacional” y la “integridad territorial” es un enorme engaño que nos condena a todos a vivir en la mediocridad más absoluta. En este sentido también incluyo a todos esos ciudadanos que se sienten muy orgullosos de su nacionalidad costarricense y que sacan la bandera de su país para hacerse un “selfie” cuando viajan a otros países.

No quiero herir los sentimientos de nadie, pero en un mundo tan interconectado como el de hoy, pero al mismo tiempo con tantas injusticias todavía por resolver, es un insulto vanagloriarse de una posición privilegiada alzando cualquier bandera utilizada por unas élites para pisotear los derechos de millones de personas. Porque no nos engañemos, el modelo actual que permite la imposición de órdenes arancelarias o regulaciones migratorias es la representación del poder del mercado sobre los derechos humanos más elementales. Y es justamente entrar en el juego del orgullo nacionalista más banal lo que hace que este sistema se mantenga con todas las consecuencias que conlleva, que más allá de la injusticia humana, está llevando a una gravísima crisis medioambiental y ecológica de la que nadie está a salvo.

Mi invitación a “pensar como ciudadanos de un mundo sin fronteras” puede empezar desprendiéndose de tantas y tantas cosas que no necesitamos, a tomar una mochila cargada con lo más imprescindible y a viajar durante algunas semanas entre países como nuevos “nómadas de la modernidad”. Ello permite tomar perspectiva y a entender lo que tiene verdadero valor en esta vida. Y sobre todo permite dar la espalda a candidatos mediocres y corruptos que se presentan a unas elecciones nacionales, los cuales no van a resolver absolutamente nada de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Pero para acabar les pido también que no me hagan caso, pues este pensamiento es la utopía de un “mundo feliz” que hoy por hoy es imposible.

(*) Sergi Lara, divulgador geográfico y asesor turístico.