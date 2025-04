Trump se vuelve loco con el comercio

Solo una actualización rápida después del discurso de Trump en el Jardín de las Rosas.

Supongo que es posible que cuando tengamos detalles sobre los aranceles de Trump sean más bajos de lo que acaba de anunciar, pero según lo que dijo, se ha vuelto completamente loco. No es solo que parezca estar imponiendo aranceles mucho más altos de lo que casi nadie esperaba. También está haciendo afirmaciones falsas sobre nuestros socios comerciales —no estoy seguro en este caso de si son mentiras, porque puede ser realmente ignorante— que los enfurecerán y harán que sea muy difícil dar marcha atrás.

Básicamente, está afirmando que el resto del mundo está imponiendo aranceles muy altos a los productos estadounidenses, y que él está imponiendo aranceles «recíprocos» que son solo la mitad de lo que nos imponen a nosotros. Este es el gráfico que mostró:

La columna de la izquierda muestra los aranceles que otros supuestamente están cobrando a los productos estadounidenses, y es completamente loco. Foco en la Unión Europea. La UE, al igual que los Estados Unidos, tiene aranceles generalmente bajos; el arancel promedio que cobra a los productos estadounidenses es inferior al 3 por ciento.

Entonces, ¿de dónde viene esta cifra del 39 por ciento? Ni idea. Mucha gente especuló que Trump contaría los impuestos al valor agregado como aranceles, aunque no lo son: los productores europeos que venden al mercado de la UE pagan el mismo IVA que los productores estadounidenses, por lo que no discrimina y, por lo tanto, no es proteccionista. Pero incluso si te equivocas, las tasas del IVA de la UE están cerca del 20 por ciento, por lo que aún no puedes acercarte al 39 por ciento.

Hay que preguntarse si los hijos Dunning-Kruger de Elon Musk están produciendo ahora cifras arancelarias.

Pero ustedes saben que después de haber afirmado una vez que Europa cobra aranceles más de 10 veces más altos que la realidad, Trump nunca abandonará esa afirmación. No sé cuánta gente se dio cuenta, pero sigue afirmando que estamos subsidiando a Canadá con 200.000 millones de dólares al año. Aparte del error básico de afirmar que un superávit comercial canadiense significa que de alguna manera estamos subsidiando a Canadá, está inflando el superávit comercial real por un factor de tres. Mucha, mucha gente ha señalado el error, pero Trump se está apegando a él, de la misma manera que Musk se está apegando a los millones de beneficiarios muertos de la Seguridad Social.

Si tenías alguna esperanza de que Trump se alejara del borde del abismo, este anuncio, entre las tasas arancelarias muy altas y las falsedades completas sobre lo que hacen otros países, debería matarlos.

(*) Paul Krugman, Profesor del Centro de Graduados de CUNY, premio Nobel y ex columnista del NY Times.