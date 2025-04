Presidenta de México tuvo una «muy productiva» nueva llamada telefónica con Trump

Ciudad de México, 17 abr (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que volvió a tener una conversación telefónica con su par de EEUU, Donald Trump, a la que calificó como «muy productiva» para alcanzar acuerdos bilaterales.

«El día de ayer (miércoles) tuvimos una llamada con el presidente Trump. Como lo menciona en su cuenta, fue muy productiva», publicó la jefa de Estado en su cuenta de la red social X.

La llamada ocurre mientras ambos países negocian sobre los aranceles unilaterales a las exportaciones de automóviles, acero y aluminio del país latinoamericano hacia el mercado estadounidense, que Washington impone para exigir seguridad fronteriza.

Sin embargo, la mandataria no ofreció más detalles de los temas abordados en la conversación telefónica, pero anticipó que el diálogo continuará.

«Seguiremos dialogando para alcanzar buenos acuerdos que beneficien a nuestros países y nuestros pueblos», dice el breve mensaje.

Por su parte, el jefe de la Casa Blanca calificó a la conversación de «muy productiva».

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump incluyó referencias a otras negociaciones, una de ellas con representantes de Japón, y la próxima con Italia, que cita como ejemplo del deseo de otros países, incluido China.

«¡Todas las naciones, incluida China, desean reunirse! ¡Hoy (por el jueves), Italia!», dice el texto del gobernante estadounidense.

Sheinbaum designó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para encabezar las negociaciones con el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, en busca de un trato preferencial de Washington y una reducción en las tarifas de 25 por ciento a las exportaciones automotrices, de acero y aluminio.

El lunes, la gobernante dijo que «hay una comunicación permanente» entre ambos funcionarios,

La jefa del Ejecutivo destaca que para México todo lo que está dentro del tratado de libre comercio, con excepción de autopartes, automotriz, vehículos ligeros, acero y aluminio, tiene «arancel cero».

El país latinoamericano evitó responder con retaliaciones a las tarifas unilaterales impuestas por Trump, y abrió una mesa de negociaciones.

«Seguimos en diálogo (con EEUU), no sé qué tantos países tengan esta apertura, no se trata de comparaciones, sino de que nosotros no hemos tomado otras medidas porque estamos en una mesa de trabajo», explicó la gobernante al comienzo de la semana.

En efecto, las medidas de proteccionismo comercial de Trump no incluyen a sus socios de Norteamérica en los aranceles recíprocos del 10 por ciento, impuestos a sus importaciones procedentes del resto de países del mundo.

Las tarifas estadounidenses sobre los productos chinos alcanzaron el 145 por ciento, mientras que China las elevó al 125 por ciento.

El miércoles, la Casa Blanca anunció que aumentaría los aranceles a los productos chinos al 245 por ciento, en caso de que una investigación de la Secretaría de Comercio detecte «amenazas para la seguridad nacional» en las importaciones de minerales críticos que provienen del gigante asiático. (Sputnik)