Trump defiende derecho a portar armas tras tiroteo en Universidad Estatal de Florida

Washington, 18 abr (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el jueves, tras el tiroteo registrado en la Universidad Estatal de Florida, que sigue siendo un gran defensor de la Segunda Enmienda, que permite a los ciudadanos tener armas.

«Soy un gran defensor de la Segunda Enmienda. Lo he sido desde el principio. La he protegido, y estas cosas son terribles, pero el arma no dispara, lo hace la gente», dijo el mandatario.

Trump añadió que tiene la obligación de proteger la Segunda Enmienda.

Más temprano el jueves, se registró un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida que obligó a suspender todas las actividades hasta este viernes.

Dos personas murieron y cinco resultaron heridas en el ataque, informó el jefe de policía de la institución, Jason Trumbower. (Sputnik)