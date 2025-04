Kremlin comenta la posible salida de EE.UU. de las conversaciones de paz del conflicto ucraniano

Moscú, 18 Abr (Sputnik).- Las negociaciones de paz en torno al conflicto ucraniano son complicadas debido a que no se trata de un tema sencillo, no obstante, Moscú sigue abierta al diálogo para encontrar una solución pacífica al problema, salvaguardando sus intereses nacionales, declaró este viernes el portavoz oficial del Kremlin, Dmitri Peskov.

Sus comentarios tuvieron lugar después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declarara esta misma jornada que Washington podría dejar de intentar negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania dentro de unos días a menos que haya señales claras de que se puede alcanzar.

En este contexto, Peskov señaló que, en su opinión, las conversaciones sobre el conflicto han dado sus frutos. «Creemos que, de hecho, ya se puede constatar cierto progreso. Se trata de un progreso en relación con la moratoria, la moratoria temporal a la que se adhirió Rusia, la moratoria de no atacar las instalaciones de infraestructura energética», explicó.

No obstante, a diferencia de Moscú, el régimen de Kiev no cumplió con su parte y continuó con los ataques, destacó el vocero, agregando que el periodo de la tregua —establecida por un mes—hoy ya ha terminado, pero que de momento el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha dado ninguna orden al respecto.

«Ya se han producido algunos avances, pero, por supuesto, aún quedan muchos debates difíciles por delante», reiteró Peskov. Tras ello, indicó que, mientras tanto, el Kremlin no detecta que en Europa deseen un fin de las hostilidades. «Allí, por el contrario, se escuchan llamamientos a una mayor militarización, tanto de la propia Europa como de Ucrania. Es poco probable que lo que hemos escuchado últimamente de los europeos contribuya a la búsqueda de vías hacia una solución», concluyó.

¿Qué dijo Rubio?

Por su parte, Rubio aseguró que EE.UU. no va a «continuar con este esfuerzo [de resolver el conflicto ucraniano] durante semanas y meses». Por lo tanto, necesitamos determinar muy rápidamente ahora, y estoy hablando de cuestión de días, si esto es factible o no en las próximas semanas», afirmó.

Rubio manifestó que el presidente estadounidense, Donald Trump, «ha dedicado mucho tiempo y energía» a la resolución del conflicto. «[La resolución] es importante, pero hay muchas otras cosas realmente importantes en marcha que merecen la misma atención, o incluso más», declaró.

«Si no es posible, si estamos tan distanciados que esto no va a suceder, entonces creo que el presidente probablemente esté en un punto en el que dirá que hemos terminado», manifestó. «Esta no es nuestra guerra. No la iniciamos. Estados Unidos lleva tres años ayudando a Ucrania y queremos que termine, pero no es nuestra guerra», añadió. (Sputnik)