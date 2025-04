Libre expresión amenazada en Perú por nueva ley contra la difamación periodística

Sergio Llerena Caballero

Lima, 18 abr (Sputnik).- Una proyecto de ley aprobado en primera votación en el Congreso de Perú atentaría contra la libertad de prensa al castigar con cárcel a los periodistas que incurriesen en difamación, denunció Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

«Esta ley es grave contra la libertad de prensa no solo porque está ad portas de ser aprobada (en segunda votación), sino porque eleva las penas por difamación. Ahora un periodista que incurra en difamación no tendría que ir a reportarse periódicamente a un juez, como sucede actualmente, sino que no sufriría cárcel», afirmó la presidenta de la ANP en declaraciones a la Agencia Sputnik.

El anteproyecto, denominado «Ley Mordaza» por organizaciones de defensa de la libertad de prensa, fue aprobado en primera votación por el pleno del parlamento en marzo.

Congreso y acoso

Como señala Lainez, la iniciativa plantea imponer hasta cinco años de prisión para los periodistas por el delito de difamación, lo que es percibido como un intento de amordazar a la prensa y castigarla excesivamente por el ejercicio de sus funciones.

Según la presidenta de la ANP, la normativa genera suspicacia pues, según datos que maneja su organización, en los últimos dos años el actual Congreso «cada 60 días presenta un proyecto de ley que tiene impacto en las libertades informativas».

Por otro lado, el proyecto reviste gravedad pues incorpora a los delitos de difamación el derecho a la intimidad.

«En este país la intimidad está constitucionalmente protegida. Si se aprobara una ley así, tú podrías tener a una señora Boluarte diciendo que la prensa está hablando sobre «sus cirugías o su salud» y, por lo tanto, la están difamando. Esto es algo descabellado», denuncia Lainez.

Lainez alude a la investigación fiscal que pesa sobre la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por abandono indebido del cargo tras someterse a presuntas cirugías estéticas en el rostro en 2023, un caso que se destapó gracias a una investigación periodística.

Diversas asociaciones nacionales y extranjeras, como la Federación de Periodistas del Perú y la Sociedad Interamericana de Prensa, han advertido de los peligros de este proyecto de ley, considerando que ciertos asuntos que comprometen la intimidad de altos funcionarios públicos son inherentemente de interés público.

Rectificación difícil

Por otro lado, el proyecto de ley propone reducir de siete a un día el tiempo para que los medios respondan a solicitudes de rectificación, lo que podría afectar el debido proceso y la capacidad de respuesta de los medios.

«Con la legislación actual, los periodistas tenemos hasta 7 días para rectificarnos, pero teniendo un plazo de 24 horas, prácticamente nos están obligando a publicar una carta de rectificación para no meternos en más problemas», dice la presidenta de la ANP.

Asimismo, explica que en un día, considerando los avatares de la actividad periodística, no es posible corroborar que una información que podría ser inexacta lo sea realmente.

«La data nuestra dice que al año se llevan en promedio a 30 o 35 periodistas al año a tribunales por hacer su trabajo. De hecho, el 80 por ciento de ellos salen absueltos, pero luego de 4 años de procesos aproximadamente, por eso consideramos que el castigo contra nosotros es el mismo proceso judicial», señala Lainez al graficar los problemas que ya sufren los periodistas en Perú.

El proyecto de ley, explica la presidenta de la ANP, ya se encuentra en la agenda del pleno, por lo que su aprobación en segunda y definitiva votación se podría dar prontamente. (Sputnik)